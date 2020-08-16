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機上座位圖曝！30多歲女澳洲工作有症狀戴口罩搭機　55位接觸者將隔離

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▲▼0717中央流行疫情指揮中心記者會，莊人祥說明。（圖／記者邱顯燁攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，莊人祥說明。（圖／記者邱顯燁攝）

記者許展溢／台北報導

指揮中心今（16日）表示，新增兩例境外移入，其中案483是一名30多歲女性，今年2月至澳洲工作，8月6日起陸續出現流鼻水、鼻塞及咳嗽等症狀，8月14日自澳洲返台，入境時主動告知曾有疑似症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診。

指揮中心發言人莊人祥說，該女上飛機都有戴口罩，入境時主動告知疑似症狀，在機場採檢，衛生單位已掌握個案接觸者共55人，其中41人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，12人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象，另同班機前後兩排旅客中有2人未入境台灣，均為澳洲籍，將透過IHR通知該國。

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▲▼案483及案484機上位置圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼案483及案484機上位置圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼案483及案484機上位置圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，案484是40多歲男性，今年2月至菲律賓工作，8月8日出現咳嗽，8月12日發燒、頭痛及咳嗽加劇並味覺喪失，曾自行服藥未就醫，8月13日出現腹瀉，8月14日自菲律賓返台，於入境時主動告知曾有疑似症狀，機場採檢後送至集中檢疫所隔離，當晚出現發燒、呼吸喘症狀，由衛生局協助安排送醫收治住院，於今日確診，目前住院隔離治療。衛生單位已掌握返台同班機前後二排乘客共15人，均列為居家隔離對象，其他同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

▲▼新增2例確診個案，皆為境外移入。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲8月16日新增2例確診個案，皆為境外移入。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心統計，國內截至目前累計84,579例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含83,532例排除)，其中484例確診，分別為392例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，另1例待釐清。

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