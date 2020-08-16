快訊／新增2例分別來自澳洲、菲律賓！　新冠肺炎累計484例

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布新增病例，2例境外移入分別來自澳洲、菲律賓，案483為30多歲女性，今年2月到澳洲工作，8月6日出現流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，8月14日自澳洲返台，入境時告知有疑似症狀，由機場人員主動採檢確診。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）

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案484為40多歲男性，今年2月至菲律賓工作，8月8日出現咳嗽，8月12日發燒、頭痛及咳嗽加劇並味覺喪失，曾自行服藥未就醫，8月13日出現腹瀉，8月14日自菲律賓返台，於入境時主動告知曾有疑似症狀，機場採檢後送至集中檢疫所隔離，當晚出現發燒、呼吸喘症狀，由衛生局協助安排送醫收治住院，於今日確診，目前住院隔離治療。

國內截至目前累計484例確診，分別為392例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

▲新增2例確診個案，皆為境外移入。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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