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民調：47%巴西人認為　總統沒必要為疫情死者負責

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▲▼ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

巴西累計327萬5520個新冠肺炎確診案例，死亡率已列為全球第二高，當地的民調機構Datafolha實際走訪上千民眾，當被問及「總統需不需要為此負責」時，然而幾乎一半的民眾認為，波索納洛（Jair Bolsonaro）對於疫情不需承擔任何責任。

根據《路透社》報導，Datafolha於11至12日共採訪了2,065名民眾，結果顯示出共有47%的人認為，波索納洛沒有必要為死者負責，而11%人則表示，他應該要為此負責，目前結果已經刊登在當地報紙「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）上。

現年65歲的波索納洛曾出訪巴西南部南大河州（Rio Grande do Sul）時坦言，「幾乎所有人到最後都會感染新冠病毒，國人應該要勇敢面對現實，沒有什麼事情需要害怕，雖然我對死亡感到相當遺憾，但每天都有人死，死於各式各樣的事情，這就是人生」，而這樣的態度也引起衛生專家廣泛譴責，認為這樣處理疫情的方式極為不妥。

▲▲巴西野火再起。（圖／路透）

▲巴西野火再起。（圖／路透）

值得一提的是，巴西中西部許多城市連日來被濃煙壟罩，主因是位於馬托格羅索和南馬托格羅索兩州的生物群系大沼澤（Pantanal）發生近20年來最嚴重的野火，加劇新冠肺炎疫情。

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