圖／雷虎小組成軍67年　空中英姿一次看

▲空軍雷虎小組以六機編隊向上飛行，到達一定高度後，六機分別向不同方向展開，形成「炸彈開花」畫面。（圖／軍聞社提供）

軍聞社／記者卓以立

「飛行是一種藝術，是一種挑戰。」成立迄今已有67年的空軍雷虎特技小組，不論是編隊飛行，或是各機科目操作，隊員絕佳默契與精湛飛行技術，都讓國人讚賞。

▲▼ 雷虎小組成立67年，空中舞者飛行技術精湛（圖／軍聞社提供，下同）

雷虎小組民國42年成立於現今的空軍第一聯隊，特技操演機型從最早的F-84雷霆機開始，隨時代變革陸續換裝F-86軍刀機、F-5A自由鬥士機、F-5E中正號。

其後，空軍軍官學校奉指示以國人自製AT-3教練機擔任飛行特技機種，自77年3月起，經過人員遴選、AT-3機性能評鑑，雷虎小組成員施予嚴格訓練，於民國77年11月1日正式完成空軍雷虎特技小組換裝任務。

空軍雷虎特技小組舉凡在國家重要慶典、營區開放活動等場合中，不論是「大雁隊形」、「六機桶滾」、「六機觔斗」、「雙機正倒飛與單機尾隨滾」、「雙機交叉轉彎」、「雙機心形觔斗與一箭穿心」、「炸彈開花」等課目，都展現高超的飛行技術。

▼空軍雷虎小組六機觔斗飛行，AT-3教練機藍白紅機身與藍天形成美麗的畫面。（圖／軍聞社提供）

▼ 空軍雷虎小組先以雙機心形觔斗，於天空畫出愛心，再以單機飛行穿越，形成「一箭穿心」的畫面。（圖／軍聞社提供）