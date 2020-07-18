OH-58D戰搜直升機2飛官殉職　我友邦宏都拉斯哀悼

▲宏都拉斯哀悼殉職飛官。（圖／擷取自Fuerza Aérea Hondureña宏都拉斯空軍臉書）

軍聞社／記者蔡枋澐

陸航OH-58Ｄ直升機日前發生意外事故，舉國哀痛，我國友邦宏都拉斯空軍司令巴里恩多少將（Gral. Javier René Barrientos Alvarado）得知消息後，代表宏國國防部向我國不幸殉職的官兵致上最深誠的哀悼，悼文中司令除與殉職英雄的家人和朋友一同感到傷痛外，並向他們致上最深切的哀悼；祈求殉職英雄永遠安息，願主伴隨並賜給他們力量。