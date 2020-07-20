部長來了！「演習結束了，請放心安息」　嚴德發弔唁陸戰隊英靈陳志榮、蔡博宇

▲國防部長嚴德發慰問殉職陸戰隊家屬，並告慰英靈，「演習結束了，請放心安息」。（圖／軍聞社記者周力行攝）



軍聞社記者周力行高雄20日電

「漢光36號演習」上週正式結束，國防部長嚴德發今日特別前往弔唁殉職的陸戰隊陳志榮士官長及蔡博宇下士，告慰英靈，並且探視仍與傷情搏鬥中的阿瑪勒·道卡杜中士，盼望他能早日康復。

▲嚴德發慰問蔡博宇下士家屬。（圖／軍聞社記者周力行攝）



嚴部長上午由軍醫局長陳建同中將、政戰局長簡士偉中將陪同，先後向故陳志榮士官長及故蔡博宇下士靈位致祭，並慰問家屬，了解家屬的需求，同時也指示海軍陸戰隊指揮部，務必提供家屬最完善的協助。

「演習結束了，請放心安息。」嚴部長致祭時，特別告訴兩位殉職人員，「漢光36號演習」任務完成的消息，告慰陸戰勇士們英靈，也向家屬表示，國軍官兵一定會繼承遺志，落實訓練風險管控，堅實部隊戰力，善盡保家衛國職責，他們的精神也將永留官兵弟兄姐妹的心中，永受崇敬。



▲嚴德發前往左營分院加護病房探視阿瑪勒·道卡杜中士。（圖／軍聞社記者周力行攝）



隨後，嚴部長轉往國軍高雄總醫院左營分院加護病房，探視阿瑪勒·道卡杜中士及其眷屬，醫師向嚴部長表示，阿瑪勒中士肺炎狀況已獲得控制，目前生命徵象穩定；部長除了甚感欣慰，並指示院方給予最好的醫療協助。

嚴德發與阿瑪勒的子女們共同為阿瑪勒集氣加油，「我們一起幫爸爸加油哦」。（圖／軍聞社記者周力行攝）



「加油，趕快醒來，我們都等著你回來」。嚴部長表示，他此行代表全軍袍澤的祝福，為阿瑪勒加油「集氣」。相信阿瑪勒為了捍衛國家安全，不畏訓練艱險，這次也一定能克服難關，更盼望阿瑪勒．道卡杜中士能夠早日康復，重返國軍崗位。

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