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爸媽曾用酷刑「針插10指」...家中吊死12歲男孩！　爺爺回憶「最後一句話」心痛成真

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▲▼江西12歲男童在家中死亡，爺爺透露，一定是父母打死的。（圖／翻攝自縱相新聞，下同）

▲江西12歲男童在家中死亡，爺爺透露，一定是父母打死的。（圖／翻攝自縱相新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

江西上饒一名12歲男童滿身傷痕，在家中被吊死亡，父母卻隔了2天後才報案。男童的爺爺說，孫子曾經透露，媽媽用針插他10根手指頭，事發前幾天才逃家被找回，和奶奶說的最後一句話是「回去我會被打死的」，沒想到竟然一語成讖。

綜合陸媒報導，7月24日張姓男童康康被父母發現在家中死亡，家屬得知消息後趕到現場，卻只看見他的冰冷屍體，而且全身上下都是傷口，手腕上還有明顯的勒痕，顯然曾經遭到明顯的暴力傷害。

男童的父母張國輝、張小美25日謊稱去報警，但卻在派出所門口未進入，之後向家人謊稱，警察說隔天再來。直到26日上午8時許，因為事跡逐漸敗露，兩人才到派出所投案，目前已被拘留超過半個月。

▲▼江西12歲男童在家中死亡，爺爺透露，一定是父母打死的。（圖／翻攝自縱相新聞，下同）

康康的爺爺透露，康康從小都是他帶大的，直到2年前才被兒媳帶回去，看到孫子身上滿身傷口後，兒子只說是他們夫妻倆把孩子捆住，吊在那裡就死了，之後就一概不肯多說了。

爺爺表示，康康今年12歲，小學五年級剛畢業，大兒子夫妻倆都是初中學歷，今年都是35歲，2018年暑假開始康康回到了自己父母家，從那以後，孩子身上就經常會出現各種傷痕，有一次孩子說媽媽用針紮他十個指頭。

▲▼江西12歲男童在家中死亡，爺爺透露，一定是父母打死的。（圖／翻攝自縱相新聞，下同）

而回想最後一次見到康康，爺爺指出，在事發前幾天，康康曾經離家出走，兒媳曾經跑來說都是因為爺奶平時慣著，現在都管不了了。他在7月22日把人找回來，在送回家之前，還不願意回去，哭著抓住奶奶的衣服說「回去我会被打死的」，沒想到這真的成為爺孫最後一次見面。

江西省上饒市餘幹縣公安局8月14日深夜發佈官方通報，經公安機關深入偵查，基本查清張某輝、張某美有虐待其子張某康並致其死亡的犯罪事實。目前，犯罪嫌疑人張某輝、張某美已被依法刑事拘留，相關案情正在進一步偵查當中。

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