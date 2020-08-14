獨／實驗小學驚爆恐怖教師凌虐小五童！鼓棒抽打下體長達2年　嗆：說出去宰了你

▲北部某國小老師涉嫌凌虐小五學童長達2年遭起訴。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者劉昌松／台北報導



北部地區某實驗小學劉姓老師，涉嫌在長達2年期間，至少20次藉故毆打、辱罵凌虐1名小學五年級學童，被害學童回家跟媽媽說，反遭劉師變本加厲地拿鼓棒抽打下體、手臂骨折傷處，恐嚇「說出去，我就宰了你」，被害學童長期受虐，產生創傷後壓力症、失憶等嚴重傷害，台北地檢署調查後，依妨害兒童發展罪起訴這名恐怖老師。

據了解，這名劉姓老師已經不在事發學校任教，而受害學童身心嚴重受創，除了不敢上學、不敢提起劉師，甚至在接受調查說明遭遇時，也會出現恐慌等情緒不穩定的激烈反應。

起訴指出，劉姓老師自己也有孩子，年紀比被害學童小，他要求還在念被害學童在課後幫忙照顧，但劉師認為被害學童沒有盡好照顧責任，從2017年9月起，會趁著放學大家都離開教室時，呼巴掌或拿打鼓用的棒子，邊打邊罵：「照顧（孩子）是你的責任，為何這點事情都做不好？」

▲檢察官認定恐怖老師從2018年到2019年間長期毆打、辱罵凌虐學童 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2018年9月10日放學後，劉師把被害學童留下，打巴掌、推倒在地，質問：為何把被我罵的事情告訴你媽？27日，劉師發狠，拿起鼓棒抽打被害學童下體；10月間，劉師又3度趁沒人在教室的時候，連續呼被害學童巴掌、棒打學童下體及小腿骨；11、12月間，更是頻繁到幾乎每周至少1次到2次，巴被害學童後腦杓，還辱罵：「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」。

到了2019年，劉師仍分別在3月、4月各虐打被害學童1次，而且疑似故意敲打被害學童受傷骨折打鋼釘的地方，連下體都打到脫皮，9月間，被害學童終於升上六年級了，卻在開學沒多久，就被劉師獨自叫去教室，恐嚇「你要是說出去，我就宰了你」。

▲被害學童現患有創傷後壓力症、失憶等傷害。（示意圖與本案無關／達志）

被害學童因為受不了龐大的受虐折磨，開始出現創傷後壓力症、合併解離轉化症、焦慮、失憶等嚴重傷害，但劉師堅決否認犯行，辯稱是遭被害學童誣指陷害，由於醫院鑑定被害學童的確身心受創嚴重，也有同學作證曾在經過教室時，從走廊看到類似情形，檢察官不採信劉師辯詞，依妨害兒童發展罪嫌起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】