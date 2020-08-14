　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／實驗小學驚爆恐怖教師凌虐小五童！鼓棒抽打下體長達2年　嗆：說出去宰了你

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市八德區某幼兒園莊姓女老師遭家長指控涉虐童，導致男童有嘔吐、血尿症狀。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北部某國小老師涉嫌凌虐小五學童長達2年遭起訴。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者劉昌松／台北報導

北部地區某實驗小學劉姓老師，涉嫌在長達2年期間，至少20次藉故毆打、辱罵凌虐1名小學五年級學童，被害學童回家跟媽媽說，反遭劉師變本加厲地拿鼓棒抽打下體、手臂骨折傷處，恐嚇「說出去，我就宰了你」，被害學童長期受虐，產生創傷後壓力症、失憶等嚴重傷害，台北地檢署調查後，依妨害兒童發展罪起訴這名恐怖老師。

據了解，這名劉姓老師已經不在事發學校任教，而受害學童身心嚴重受創，除了不敢上學、不敢提起劉師，甚至在接受調查說明遭遇時，也會出現恐慌等情緒不穩定的激烈反應。

起訴指出，劉姓老師自己也有孩子，年紀比被害學童小，他要求還在念被害學童在課後幫忙照顧，但劉師認為被害學童沒有盡好照顧責任，從2017年9月起，會趁著放學大家都離開教室時，呼巴掌或拿打鼓用的棒子，邊打邊罵：「照顧（孩子）是你的責任，為何這點事情都做不好？」

▲▼ 虐童,女童,女孩 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲檢察官認定恐怖老師從2018年到2019年間長期毆打、辱罵凌虐學童 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2018年9月10日放學後，劉師把被害學童留下，打巴掌、推倒在地，質問：為何把被我罵的事情告訴你媽？27日，劉師發狠，拿起鼓棒抽打被害學童下體；10月間，劉師又3度趁沒人在教室的時候，連續呼被害學童巴掌、棒打學童下體及小腿骨；11、12月間，更是頻繁到幾乎每周至少1次到2次，巴被害學童後腦杓，還辱罵：「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」。

到了2019年，劉師仍分別在3月、4月各虐打被害學童1次，而且疑似故意敲打被害學童受傷骨折打鋼釘的地方，連下體都打到脫皮，9月間，被害學童終於升上六年級了，卻在開學沒多久，就被劉師獨自叫去教室，恐嚇「你要是說出去，我就宰了你」。

小孩,兒童。（圖／達志／示意圖）

▲被害學童現患有創傷後壓力症、失憶等傷害。（示意圖與本案無關／達志）

被害學童因為受不了龐大的受虐折磨，開始出現創傷後壓力症、合併解離轉化症、焦慮、失憶等嚴重傷害，但劉師堅決否認犯行，辯稱是遭被害學童誣指陷害，由於醫院鑑定被害學童的確身心受創嚴重，也有同學作證曾在經過教室時，從走廊看到類似情形，檢察官不採信劉師辯詞，依妨害兒童發展罪嫌起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
台海、台灣南北實戰演習！解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝
首次！大阪車站旁挖出「1500具人骨」　多是兒童、年輕人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

猥褻殺害女研究生！成大清潔工無期徒刑定讞　「逃死1關鍵」曝光

女會計師「時速35km」撞死違規男子　被判5月徒刑　判決原因出爐

何志偉祭品文「查獲假券發1200雞排」　網友敲碗喊兌現：卡位吃雞排嘍

台南酒店老闆撐不下去！失聯陳屍家中　酒店小姐失業全哭慘

國道3號「恐怖4車追撞」！女乘客尖叫全錄下　BMW慘卡分隔島

獨／實驗小學驚爆恐怖教師凌虐小五童！鼓棒抽打下體長達2年　嗆：說出去宰了你

持三倍券購買刮刮樂　雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

5年內3度收到海軍召集令！男子堅持不去全放鳥　法院超慘判決出爐

快訊／國道3號北上追撞！車翻分隔島「3人受傷」　車流嚴重回堵

強迫孩童吃素+早起長跑　桃園育幼院遭停業喊冤：健康不好嗎

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

砸錢印「500萬張」貼紙防偷吃 祭出處分！外送員違規將停權

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

中南部高中生創防疫歌《孤獨黑夜》感謝白衣天使及政府...一聽秒哭！

猥褻殺害女研究生！成大清潔工無期徒刑定讞　「逃死1關鍵」曝光

女會計師「時速35km」撞死違規男子　被判5月徒刑　判決原因出爐

何志偉祭品文「查獲假券發1200雞排」　網友敲碗喊兌現：卡位吃雞排嘍

台南酒店老闆撐不下去！失聯陳屍家中　酒店小姐失業全哭慘

國道3號「恐怖4車追撞」！女乘客尖叫全錄下　BMW慘卡分隔島

獨／實驗小學驚爆恐怖教師凌虐小五童！鼓棒抽打下體長達2年　嗆：說出去宰了你

持三倍券購買刮刮樂　雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

5年內3度收到海軍召集令！男子堅持不去全放鳥　法院超慘判決出爐

快訊／國道3號北上追撞！車翻分隔島「3人受傷」　車流嚴重回堵

強迫孩童吃素+早起長跑　桃園育幼院遭停業喊冤：健康不好嗎

猥褻殺害女研究生！成大清潔工無期徒刑定讞　「逃死1關鍵」曝光

女會計師「時速35km」撞死違規男子　被判5月徒刑　判決原因出爐

雷神天尊下凡！雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

「性」趣不減　疫惰期間，美國人仍跨境到墨西哥買春

中職／西苑校友大車拚　陳仕朋較量學長江辰晏

何志偉祭品文「查獲假券發1200雞排」　網友敲碗喊兌現：卡位吃雞排嘍

台南酒店老闆撐不下去！失聯陳屍家中　酒店小姐失業全哭慘

國道3號「恐怖4車追撞」！女乘客尖叫全錄下　BMW慘卡分隔島

「五星吹捧起來」！男歌手聰明方法ETF年賺7%　《股癌》怒推：適用多數人

獨／實驗小學驚爆恐怖教師凌虐小五童！鼓棒抽打下體長達2年　嗆：說出去宰了你

3歲弟載小橘兜風 ！頻回頭顧安全　牠毛手抓牢玩上癮又上車：再來

社會熱門新聞

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台東男涉虐殺貓狗　騎車自撞慘死

快訊／3男水上樂園「狂摸比基尼妹」警方逮到人了

5年3次教召全放鳥！男子超慘下場曝

瘋狂山老鼠獵殺台灣黑熊吃下肚！

雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

即／宜蘭男跟媽吵架狠扯髮撞地！伴屍4天

即／男陳屍台南旅社房內　家屬崩潰：1年沒他消息了

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

宜蘭磚造屋！前後任房客都飄出屍臭才被發現

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

即／國道3號北上追撞　車翻分隔島3人受傷

老闆失聯陳屍　酒店小姐全哭慘

補教女師中邪！狂打8歲童...喊：你是惡靈

更多熱門

相關新聞

激戰女學生自拍！高中男老師慘被調職

激戰女學生自拍！高中男老師慘被調職

大陸江蘇鎮江一名高中男教師近日被爆料，與女學生有染，還傳出78秒的性愛影片，引起網路一片譁然，當局也立刻涉入調查。對此，疑似影片男主角的網友也出面回應，他已經離婚，與女當事人是正常戀愛關係，目前正在往下一步發展。

法務部與長庚醫療體系合作辦兒虐案

法務部與長庚醫療體系合作辦兒虐案

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

熟女師「家長會後爬上床」　回春激戰學生老爸

熟女師「家長會後爬上床」　回春激戰學生老爸

車手私吞150萬遭殘虐　酷刑嚇出心臟病險死

車手私吞150萬遭殘虐　酷刑嚇出心臟病險死

關鍵字：

名校小學老師學童鼓棒凌虐辱罵妨害兒童發展虐童

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

人妻那邊「爆腫像拳頭」！痛到秒飆淚倒地…醫一路劃開到肛門傻了

台東男涉虐殺貓狗　騎車自撞慘死

快訊／3男水上樂園「狂摸比基尼妹」警方逮到人了

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

當正職　檢舉達人一年賺80萬獎金

解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝光！

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面