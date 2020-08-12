「醫檢合作守護兒少」法務部與長庚醫療體系合辦研討會

▲「醫檢合作守護兒少」法務部長蔡清祥（左）與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部與長庚醫療體系合作，將共同舉辦全國檢察機關兒少保護研討會。法務部長蔡清祥致詞時表示，法務部一項重視兒虐案件，除了修法加重刑責外，更希望讓檢方提早介入兒虐案件；因此這次的研討會，將使醫、檢與網絡成員間有更好之溝通與交流機會。

法務部與長庚醫院合作，為了維護兒少權益、推動兒少保護工作，共同舉辦全國檢察機關兒少保護研習會，自今年7月21日起，分北、南、東、中區4場陸續舉行。因此法務部舉行本次記者會，蔡清祥與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧，都出席記者會。

林口長庚醫院兒少保護中心主任葉國偉等人，也製作一部影片，教導第一線的醫護人員在遇到兒虐案件時，該如何做出適當的處置，影片也在本次記者會公布。對此，蔡清祥非常讚賞，認為「這對我們檢察官或第一線辦案人員來說，非常有幫助。因為這可以適時的保全證據，將來要追訴的話，才能夠有所依據。」至於王瑞慧也說，這支影片對於第一線的醫事人員「教育他們在第一時間能夠更精確地對受虐兒童做傷勢判斷，協調、介入，保留有利證據，讓檢警能夠更快速處理。」

另外蔡清祥也期許，能藉由這一系列的研習會，先由檢察官分享在地網絡合作之成功案例，做為標竿學習，再透過專責醫療團隊早期診斷及傷勢研判之經驗分享，協助檢察官指揮警政並結合社政、醫療團隊等為有效率而完整之蒐證及妥速的偵查作為，強化網絡成員間的橫向聯繫，共同為維護兒少權益而努力。