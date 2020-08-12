　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「醫檢合作守護兒少」法務部與長庚醫療體系合辦研討會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「醫檢合作守護兒少」法務部長蔡清祥（左）與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲「醫檢合作守護兒少」法務部長蔡清祥（左）與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部與長庚醫療體系合作，將共同舉辦全國檢察機關兒少保護研討會。法務部長蔡清祥致詞時表示，法務部一項重視兒虐案件，除了修法加重刑責外，更希望讓檢方提早介入兒虐案件；因此這次的研討會，將使醫、檢與網絡成員間有更好之溝通與交流機會。

法務部與長庚醫院合作，為了維護兒少權益、推動兒少保護工作，共同舉辦全國檢察機關兒少保護研習會，自今年7月21日起，分北、南、東、中區4場陸續舉行。因此法務部舉行本次記者會，蔡清祥與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧，都出席記者會。

林口長庚醫院兒少保護中心主任葉國偉等人，也製作一部影片，教導第一線的醫護人員在遇到兒虐案件時，該如何做出適當的處置，影片也在本次記者會公布。對此，蔡清祥非常讚賞，認為「這對我們檢察官或第一線辦案人員來說，非常有幫助。因為這可以適時的保全證據，將來要追訴的話，才能夠有所依據。」至於王瑞慧也說，這支影片對於第一線的醫事人員「教育他們在第一時間能夠更精確地對受虐兒童做傷勢判斷，協調、介入，保留有利證據，讓檢警能夠更快速處理。」

另外蔡清祥也期許，能藉由這一系列的研習會，先由檢察官分享在地網絡合作之成功案例，做為標竿學習，再透過專責醫療團隊早期診斷及傷勢研判之經驗分享，協助檢察官指揮警政並結合社政、醫療團隊等為有效率而完整之蒐證及妥速的偵查作為，強化網絡成員間的橫向聯繫，共同為維護兒少權益而努力。

ET快訊
「買二線品牌冷氣」他24hrs狂吹：冷又省電！　內行5點打臉
星二代女星「反鎖房門」驚爆企圖輕生！警消破門救
快訊／國3驚傳死亡車禍！車翻覆噴飛路邊...1死1傷
被冬粉騙了！營養師揭「爆肥麵條Top12」　第1名嚇歪網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防疫也要分轄區！港女入境彰化→台北「法院暴露逾9小時」　疾管署：找彰化

「騎車載醉女」害後座摔死！他看一眼騎走...肇逃下場出爐

快訊／國道3號台通霄段驚傳貨車翻覆！1人噴飛倒地慘死

家境富裕爸爸是醫師！北投警務員侵占民眾遺失物上萬元現金　遭警督察送辦

嘉義女被撞慘死！20歲男抖認罪…神秘電話舉報「抓錯人」反轉案情

老翁闖鐵軌！自強號疾駛…他躺排水溝「頭裂腿骨折」亡　共影響8850人

台中男留遺書失蹤13天　空拍機驚見「遺體發黑」倒大雪山深谷

印尼蛇蠍女狠奪台商5工廠+店面　200萬買兇狙殺老闆棄屍西爪哇

洩漏15.6億元威力彩得主！前議員突然車禍「滿頭血」…送醫急救中

IG爆乳網美買包誤認遭詐PO文譙　正妹直播主粉專「半年沒工作」怒告

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

不守時拖行程、外幣不夠到處借　細數旅行「最討厭」的10種雷隊友

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

防疫也要分轄區！港女入境彰化→台北「法院暴露逾9小時」　疾管署：找彰化

「騎車載醉女」害後座摔死！他看一眼騎走...肇逃下場出爐

快訊／國道3號台通霄段驚傳貨車翻覆！1人噴飛倒地慘死

家境富裕爸爸是醫師！北投警務員侵占民眾遺失物上萬元現金　遭警督察送辦

嘉義女被撞慘死！20歲男抖認罪…神秘電話舉報「抓錯人」反轉案情

老翁闖鐵軌！自強號疾駛…他躺排水溝「頭裂腿骨折」亡　共影響8850人

台中男留遺書失蹤13天　空拍機驚見「遺體發黑」倒大雪山深谷

印尼蛇蠍女狠奪台商5工廠+店面　200萬買兇狙殺老闆棄屍西爪哇

洩漏15.6億元威力彩得主！前議員突然車禍「滿頭血」…送醫急救中

IG爆乳網美買包誤認遭詐PO文譙　正妹直播主粉專「半年沒工作」怒告

超撩名場面100%還原！　片寄涼太、橋本環奈「咬鼻之吻」親了5次才成功

再增1死！他扒掉2隻「土撥鼠皮」染疫...蒙古政府急呼籲：不要吃

吳鳳11年前「曾想離開台灣」　曝留下來原因：不要小看自己

中職／換打教換手氣？悍將10分都是全壘打破聯盟紀錄

美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診…背後原因超暖心

蔡英文在華府智庫演說　提出台美關係三大任務

8/16起連推1個月！2成人以上同行哞哞屋指定用餐　0元升級東石生蠔吃到飽

防疫也要分轄區！港女入境彰化→台北「法院暴露逾9小時」　疾管署：找彰化

中職／戲劇性逆轉再逆轉　洪總：雙方都有瑕疵

智珉退團後最新動向曝光！　「YouTube影片全數刪除」鐵了心脫離演藝圈

社會熱門新聞

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

撞擊畫面曝！21歲女騎士遭撞飛　頭部重創搶救中

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

1歲兒在旁邊玩…她遭男客「3度強來」崩潰！

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

國際總會發聲明踢爆　救難教父跨國誆騙害台灣蒙羞

即／新竹行人闖軌　遭自強號撞上

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

床戰女下屬4年！出差征服5日本酒店

即／苗栗苑裡車禍事故！救護車車頭撞爛全毀

5年三度受海軍召集 　他3次都不到代價42萬

她喝到無法走路！清醒見人在旅社工程男待一旁

更多熱門

相關新聞

國民法官法公布　司法院成立平台

國民法官法公布　司法院成立平台

蔡英文總統12日公布《國民法官法》正式條文，司法院長許宗力隨即召開記者會，強調本法將在2023年元旦正式施行，司法院已經著手進行各項準備工作，將與行政院成立跨院際協調平台，推動完成各項需求。法務部長蔡清祥也列出7項因應工作，強調檢方將全力配合新法實施。

名醫江守山告新光醫院再敗訴

名醫江守山告新光醫院再敗訴

夜店殺警案第73嫌　8年10月定讞

夜店殺警案第73嫌　8年10月定讞

徐乃麟女友人董子綺　詐300萬更審輕判6月

徐乃麟女友人董子綺　詐300萬更審輕判6月

桃園警栽槍縱放案判刑定讞

桃園警栽槍縱放案判刑定讞

關鍵字：

法律人權長庚法務部兒少案件長庚醫院兒虐檢傷介入虐童

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

中和環球人潮輾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面