閨密1歲女兒哭鬧…狠心女「毒打甩地」影像曝　對親生兒充滿愛超反差

記者陳豐德／新北報導

新北市林口區一名吳姓女子12日下午幫忙照顧朋友的1歲女童小愛（化名），到林口昕境廣場的兒童樂園遊玩，同行的還有她自己的兒子，但因為小愛調皮不聽話，吳女竟抓住小愛左手騰空一陣毒打後甩到地上，民眾發覺有異後PO網警告生母，轄區警方隨即循線通知吳女到案說明，她辯解是一時情緒失控才會下毒手，雖生母不願對她提告，警仍依妨害幼童發育罪送辦，並請社會局做後續裁處。

▲閨密女兒哭鬧，狠心女在樂園內將她抓起毒打後甩在地上。（圖／記者陳豐德翻攝）



12日下午一名熱心民眾在樂園帶孩子遊玩時，見到吳女身穿淡藍色寬鬆洋裝，帶著兩個小孩來玩，在旁不斷聽到吳女怒罵小愛「智障」、「白癡」等羞辱字眼，但對自己的2歲兒子則充滿愛與關懷，當下因為不確定情勢，民眾也不敢出聲制止，事後請店家調閱監視器後才發覺事情的嚴重。

民眾看到畫面中，吳女似乎把所有的怒氣都發洩在小愛身上，不僅推她、打她，甚至還抓住小愛的後腿倒掛抓起來甩，小女孩的大腿有明顯瘀傷，雖然很難證實那是從何而來，熱心民眾認為自己或許錯過幫助女童的最佳時機，但還是將照片公佈，希望小愛的家長可以趕快看到。

▼民眾發現吳女怒罵小愛發覺有異，調閱監視器後才驚覺真相。（圖／翻攝自林口大家庭）



林口警方網巡發現此貼文後，隨即展開調查，循線追蹤確認吳女（29歲）身分後，立即通知吳女及小愛生母鄒女（32歲）到案說明，鄒女看完監視影像後，無法相信自己的閨密竟會對小愛下毒手。經查，吳女並不是職業保母，而是鄒女的好友，不時會麻煩鄒女請她幫忙照顧小愛，但因為小愛當日在樂園時調皮、哭鬧，她聲稱一時情緒失控下才會施暴。

林口警方表示，雖鄒女未對吳女提出告訴，但警方仍依《刑法》第286條妨害幼童發育罪偵辦函送，後續並函請社會局做後續行政裁處及相關處置。警方也呼籲小朋友身心靈方面尚未發展完全，難免會調皮搗蛋，管教小孩應多點愛心、耐心，避免於小孩心靈留下創傷。

▼小愛被抓起後不斷哭喊。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼吳女毒打小愛後將在甩在地上，並不斷斥責。（圖／記者陳豐德翻攝）

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