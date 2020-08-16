警見夜騎未開燈「釣魚沒漁具好奇怪」　置物箱打開傻眼…又是保育類



▲橫山警深夜巡警時，意外查獲保育類穿山甲被捕獲。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名張姓民眾深夜騎車前往峨眉山區捕捉穿山甲，沒想到卻因車尾燈沒亮，被警方上前關心，置物箱的穿山甲也意外曝光。張民最終坦承捕捉穿山甲，全案詢後依違反野生動物保育法究辦，警方也通知縣府農業處指派專人協助安置野生動物，待觀察無礙後擇日野放原生處所。

橫山派出所所長張維忠、警員呂俊穎於15日深夜時段巡邏，行經新竹縣橫山鄉十分寮路口，發現張姓民眾騎著機車，因尾燈未亮，考量夜間行駛恐生事故，遂上前關心提醒。張民告知員警，剛從峨眉地區釣魚返家路上，卻被眼尖的警員發現「機車沒有漁網、釣竿」，接續發現機車坐墊下的置物箱有米袋露出，警方詢問為何物，張姓民眾則回答「是漁獲」。

▲▼警方見男子釣魚卻沒漁具，覺得可疑，請他打開置物箱後，竟發現有一隻穿山甲。

員警懷疑置物箱內存放物品不單純，要求張姓民眾自行打開坐墊受檢，赫然發現袋內有一隻十來斤的二級保育類穿山甲，張民才又改口說是路上撿到的，要帶回桃園放生。

警問他「為何不就地在峨眉放生就好」，張民則支吾其詞，無法說出合理的說法，最終才坦承是捕獲而來。全案詢後依違反野生動物保育法究辦。警方也通知縣府農業處指派專人協助安置野生動物，待觀察無礙後擇日野放原生處所。

橫山分局提醒民眾，為了住家環境衛生及保護野生動物，切記勿私自豢養或捕捉保育類動物，以免觸犯違反野生動物保育法。

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