不止台灣黑熊！保育類長鬃山羊無辜路過　山老鼠也開槍打死吃掉牠

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前偵辦一起500多公斤珍貴林木盜伐案時，意外查獲有保育類動物「台灣黑熊」遭獵殺煮食，不止如此，山老鼠們在盜伐期間，見到有保育類動物「台灣野山羊(俗稱長鬃山羊)」也開槍射殺，煮食吃下肚。犯嫌們坦承不諱，檢方也依違反森林法等案件，對相關11名犯嫌提起公訴。

▲何姓嫌犯開槍獵殺台灣黑熊後，還和牠開心合照。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹地檢署在1月中旬偵辦何嫌等6人涉嫌盜伐樹瘤案時，意外獲得該集團曾多次到觀霧國有林地盜伐，同年2、3月間，檢察官動用近百名的警力與林務人員，以人工揹負重裝步行的方式，深入觀霧國有林地山區尋找盜伐現場，除了查獲前後共約500公斤的台灣紅檜、扁柏、樟木等珍貴樹瘤外，還意外發現這群山老鼠竟獵殺珍貴的保育類動物「台灣黑熊」以及「長鬃山羊」。

檢方調查發現，由何嫌為帶頭的11人山老鼠集團彼此間都有緊密關係，可能是親戚也可能是同窗好友，主嫌何男曾有酒駕前科，集團中的湯嫌也有槍砲、竊盜、恐嚇等前科。何男找上親戚江男在觀霧國有林區狩獵時，發現該區珍貴扁柏及臺灣紅檜林立，樹幹上各式形狀樹瘤均價值不斐，於是在途中陸續設置3處工寮作為休憩及堆放樹瘤，進行長達一年以上的盜伐。

▲▼幾乎與人同高的台灣黑熊，被「完食」到只剩一副白骨。

由於觀霧國有林區屬深山林，只能以人力搬運、步行的方式運送樹瘤，兩人再雇用其他9名親友協助搬運，並下山兜售。而駭人的是，何男在盜伐期間，因發現工寮內的食物經常被偷吃，於是設下陷阱獵捕「兇手」，沒想到意外抓到保育類動物「台灣黑熊」，何嫌擔心遭攻擊，竟持土製獵槍開槍將「台灣黑熊」射殺，再將其煮來吃，不止如此，何嫌等人在盜伐期間，見到保育類「臺灣野山羊」（俗稱長鬃山羊），也開槍射殺，將其烹煮食用。

何嫌等人均坦承犯行。檢方也在相關人等的手機內找到明確事證，並依違反森林法等案件，對相關11名犯嫌提起公訴。

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