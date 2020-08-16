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日貨輪擱淺「船身斷兩半」畫面曝！　模里西斯「藍海→地獄黑」：重油恐外洩

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▲▼ 日本散裝貨輪Wakashio號在印度洋島國模里西斯外海觸礁擱淺。（圖／路透）

▲日本散裝貨輪Wakashio號在印度洋島國模里西斯外海觸礁擱淺。（圖／路透）

文／中央社東京16日綜合外電報導

日本散裝貨輪在印度洋島國模里西斯外海觸礁擱淺，外洩出大量重油汙染環境，模里西斯當局15日宣布，擱淺的那艘貨輪船身已斷裂成兩半，船體內殘存重油恐會外洩。

日本放送協會（NHK）報導，因應此事故的模里西斯當局15日表示，擱淺的日本貨輪Wakashio號於當地時間下午4時30分左右，船身的前後兩部分大舉分離，確認已斷裂成兩半。

船身斷裂成兩半部分的海水顏色為竭色混濁狀，與周圍藍色海水截然不同。船體內殘存重油恐會外洩。

模里西斯當局除出動海岸警備隊船舶外，正與專家協商，準備動用拖船拖離。

模里西斯政府已於14日發表聲明，將針對重油汙染向船東和保險公司請求損害賠償。

路透社報導，那艘貨輪於7月25日撞上珊瑚礁擱淺，外洩約1000噸燃油，危及珊瑚礁、魚類和其他海洋生物，科學家形容這是模里西斯遭逢的最嚴重生態災難。

模里西斯海洋保育協會（Mauritius Marine Conservation Society）主席邵錫爾（Jacqueline Sauzier）15日早上告訴路透社，船體內殘存燃油於前一天外洩至海上。

當局表示，預料天候於未來幾天會惡化，浪高將達4.5公尺。

模里西斯政府13日表示，貨輪上大部分燃油已抽走，但船身內仍殘存166噸燃油，當局正致力移除。

日本環境大臣小泉進次郎15日表示，東京打算派遣一批環境部官員和其他專家，評估損害情形。Wakashio號的船東是日本長鋪汽船公司（Nagashiki Shipping），由商船三井公司（Mitsui OSK Lines）包租營運。

科學家表示，這起洩油事故的全貌仍在發展中，但所造成損害可能會影響模里西斯及其所仰賴的觀光經濟長達數十年。

移除擱淺的那艘貨輪可能得耗費好幾個月時間，模里西斯前宗主國法國已表明，將會協助清理汙染。

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