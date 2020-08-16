翻出古董級神機！一插電源「10年了還能開機」…網淚憶：這台是有錢人象徵

▲充電還能正常使用。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

現在智慧型手機平均壽命2、3年，但以前一支手機可以用好幾年都不會壞，Sony手機甚至放了十幾年還能開機！一名男子昨天在整理房間時，意外挖出2台10幾年前的Sony Ericsson C150與K610i，插上充電線後嘗試開機，螢幕竟然亮起了「充電中」字樣，讓他感動直呼「時代的眼淚」！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，整理房間意外翻到這台紅色的K610i，旁邊還有以前的超佔位充電線，讓他最驚訝的不是手機還在，而是接上電源後竟然還可以正常開機，10幾年來沒有使用，裡面零件竟然都沒有生鏽故障。接著又翻出另一台白色的C150，想當初這2支手機可是風靡所有高中生，年輕人人手一支，拿出來格外威風。

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▲不少人都還留著手機做紀念。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



照片曝光喚起眾多網友回憶，紛紛留言「哇！古董」、「我的也還能開機～但是旅充壞了，剩電池座充可用」、「Sony超強的，我之前有一隻智障型的，放好多年沒用，後來開機電還很多欸」、「這隻拿在學校是有錢人的象徵」、「這還可以去手機巴士找遊戲下載」。

很多人也曬出自己的古董級Sony手機，但最稀奇的不是手機還在，大家對於原PO充電線還留著感到比較驚訝，甚至有新北市網友要特地下台中跟原PO借充電線，找回以前那台手機裡的聯絡人資訊，「我有手機但沒充電器」、「樓主充電器可以借我充一下嘛？我想要找手機中聯絡人」、「充電線還在實在頗屌」。