Sony WH-1000XM4降噪耳機登台　「快速聊天模式」讓你說話不必脫耳機

▲Sony WH-1000XM4無線藍牙主動式降噪耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony無線藍牙主動式降噪耳機WH-1000XM4於今（11）日上市，延續Sony獨家高傳真降噪處理器QN1和雙重噪訊感應器技術，並採用進階的演算法提升降噪表現，消除背景中細微的雜音。這款耳機最特別的地方是，搭載了全新的Speak-to-Chat快速聊天模式，只要耳機感測到你正在說話，自動暫停播放音樂並接收環境聲音方便交談。

Sony指出，WH-1000XM4搭載了DSEE Extreme數位音質還原技術，透過AI人工智慧學習技術全時自動分析音訊，精準高效地升頻壓縮過的音源，忠實還原音樂曲目中的細節。

且還承襲了Sony 1000X系列的智慧聆聽功能，帶來多項AI操控新方案：另外還可利用「地點辨識」功能定位特定位置，來達到GPS預設降噪功能。

▼Sony WH-1000XM4搭配手機App，可利用「地點辨識」功能定位特定位置，來達到GPS預設降噪功能。（圖／記者邱倢芯攝）

如果是追求客製化音質表現的使用者，可使用WH-1000XM4搭配Sony | Headphones Connect 應用程式，創造出流暢便利的智能聆聽體驗。像是「彈性音效控制功能」就是藉由手機偵測使用者當前行動模式（靜止中、走路中、搭乘交通工具），自動切換個人預先設定0~20級的降噪程度，在靜止的安全環境下可完全阻隔噪音，行動中則會自動轉換為低等級降噪效能，讓使用者接收適度外在環境音保持警覺。

而Speak-to-Chat快速聊天模式，可讓使用者在聆聽音樂的過程中只要開口說話，內建麥克風則會即刻辨識、自動暫停播放音樂並接收環境聲音方便交談，同時還可在設定時間內自動恢復播放，提供直覺性的智慧操控以及有別於傳統的聆聽體驗。

▼只要在Sony | Headphones Connect 應用程式中開啟快速聊天模式，即便戴著耳機，一樣可與身旁的人聊天。（圖／記者邱倢芯攝）

WH-1000XM4亦進階支援配戴偵測功能，可在取下耳機時自動暫停音樂播放，並可選擇在久置後可直接關閉電源；新增的觸控面板開啟/關閉設定，亦提供了避免誤觸的主動選擇機制；此外，新增多點連接功能可同時連接兩個藍牙裝置，支援流暢的聆聽轉換模式。WH-1000XM4擁有長達30小時的電池續航力，以及10分鐘快速充電可獲得額外5小時聆聽的規格。

WH-1000XM4無線藍牙主動式降噪耳機建議售價為10,900元，並推出了黑與銀二色選擇。