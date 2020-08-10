埃及留學生恆春沙灘遺失手機　警+商家+旅客總動員找到了

▲屏東縣恆春警分龍水派出所警員曾亮勲、任奕維積極幫埃及留學生找回手機，讓她很感動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

就讀國立成功大學的埃及留學生，日前到恆春墾丁沙灘玩，不慎遺失手機，內有重要資料，心急如焚，求助恆春警方，原不冀望找回，警方沿線尋找，終於在岸邊找到，讓她一再道謝，感受到恆春真是個熱情、友善的觀光小鎮。

日前恆春警分龍水派出所警員曾亮勲、任奕維於08至10時所內擔服備勤勤務，接獲民眾報案稱於白沙灣海邊遊玩時，不慎遺失手機一只，因內有相片及重要資料心急如焚，因此求助警方。

兩員接報後立即了解她遊玩路線及可能行經的地點，隨後趕往白沙灣海邊附近徒步尋找，並請求當地商家及熱心遊客協助。果真不久後於岸上尋獲該民遺失的金色iPhone一只。

警方通知失主至龍水派出所領取手機時，失主表示，其為埃及來的留學生，目前就讀於成功大學，非常喜歡臺灣的人、事、物，趁著連假與朋友一同來恆春遊玩，手機卻不慎於海邊戲水時弄丟，原以為沒希望找回，沒想到警方如此的熱情幫助，經過這次事件，對於臺灣警方以及熱心商家的印象十分深刻，頻頻表達感謝之意，並與恆警合影留念。

分局長陳鴻忠表示，民眾遊玩時，請務必隨時確認隨身物品，若有手機或物品遺失，可向鄰近警政單位尋求協助。這次警方積極為民服務態度，讓對方感受到恆春是一個「熱情、安全、友善」的小鎮，對發展觀光旅遊有很大幫助。

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