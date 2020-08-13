難甩中國製造　美國市場7成智慧型手機Made in China

▲中國是手機的製造生產大國。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統川普鼓勵產業鏈從中國回流，但據行業分析機構Canalys日前最新發布的數據顯示，2020年第二季，美國手機市場上約有70%的智慧型手機，都是中國製造，該比重還較前一季的60%有所提升。

另在品牌方面，2020年第二季於美國市場出貨量占比第一的品牌為蘋果（47.1%）、第二名三星（23.2%）、第三名為LG（11.0%），而接下來的第四、第五名Lenovo（6.9%）、TCL（4.0%）則均為中國品牌。

▲Apple Store。（圖／路透社）

對於上述數據，也引起大陸網友討論，有人直言，「如果允許華為在美國出售的話，那銷量無疑是第一的」、「美國也變低端手機銷售地了」，但也有人點出關鍵，「中國製造卻不等同於中國品牌。」

Canalys數據顯示，2020年第二季，美國國內銷售了3190萬部智能手機，年減5%，但較上一季成長11%。這是因為3月底中國的疫情得到控制，讓手機製造工廠於5月和6月復工，這是市場連續增長的原因。

分析稱，蘋果和三星在美國市場仍是最受歡迎品牌，每售出10台手機，就有7台是這兩個牌子，其中蘋果還在Q2創造新紀錄，出貨量達1500萬台；另美國智慧型手機平均售價為每台503美元，該價格比2019年第二季還低10%，可能與經濟狀況不佳有關。

Canalys分析師Vincent Thielke表示，新冠肺炎疫情迫使消費者呆在家中，美國的5G普及率也沒有上升，另商店倒閉和經濟因素，讓消費者的預算進一步緊縮，限制了他們的消費能力。

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