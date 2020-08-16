高雄1/4是藍鐵票「遠勝民調」　蔡正元讚李眉蓁：不容易！預言2024逆轉總統之戰





▲李眉蓁在國民黨黨部宣布高雄市長補選敗選。（圖／實習記者方敬攝）

記者張靖榕／綜合報導

高雄市長補選結果，國民黨李眉蓁慘敗收場，甚至失手「333防線」；然而前立委蔡正元今晨在臉書發文表示不必灰心，高雄雖是民進黨主場，但國民黨此役仍拿下超過25％票數，遠勝選前民調，代表每4個高雄人就有1個是國民黨鐵票。他更預言，2024國民兩黨局勢會發生逆轉。

李眉蓁此役僅拿下24萬票，得票率25.9％為國民黨歷任高雄市長候選人中，排名倒數第2，大輸民進黨陳其邁的67萬票，跌破國民黨設下的「333防線」，支持度低於3成、未拿下至少30萬張選票、和陳其邁差距超過30萬票，等於階段性任務徹底失敗。

蔡正元臉書發文指出，高市長補選民進黨本就佔盡主場優勢，因此國民黨敗選是正常，且候選人李眉蓁的經驗和準備時間不夠，選戰的參謀作業也犯下不少錯誤，但最終得票率仍超過25％，較先前民調預估還要高，實屬不易。

▲陳其邁大敗李眉蓁。（圖／實習記者方敬攝、記者林敬旻攝）

忽略了選票數不等於實際高市總人口，蔡正元表示超過25％選票投給李眉蓁，就代表高雄人中每4人就有1人士藍營鐵票，「國民黨要特別感謝鐵桿支持者的不離不棄，只要有適當的候選人，國民黨仍有東山再起的機會。」

「接下來，國民黨不要再陷入無謂內爭」，蔡正元指出，應重建高雄黨務系統，待明年黨主席選舉結束，就要準備2022現市長選舉，而候選人是選舉成敗關鍵因素，「2024民進黨會陷入權力接班內鬥，國民黨2024的最強棒組合，事實上已悄然出現了。」

蔡正元也「提醒」黨內「雄心勃勃之士」，人一生中參選過總統已是萬幸，「如果無法當選總統，想要再爭取第二次機會，除非第一次敗選差距不大，否則還是幫幫他人比較恰當。」