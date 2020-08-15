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7月爆25起山難　內政部發文提醒卻鬧靈異事件...網怕：紅衣小女孩出現了

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▲▼內政部提醒民眾登山注意事項。（圖／翻攝自Facebook／內政部）

▲內政部提醒民眾登山注意事項。（圖／翻攝自Facebook／內政部）

記者楊庭蒝／綜合報導.

正逢暑假期間，許多人會選擇帶著全家大小一同爬山，開闊視野之餘還能鍛鍊體魄，但內政部15日在臉書粉絲專頁上提醒民眾，根據統計，光是7月期間，就發生了25起山域事故，平均每天都有1.5件發生，希望民眾登山必須特別注意安全。不過底下網友留言卻大歪樓，聚焦在發文配圖並表示，「農曆七月快到了，小編不要這樣」。

細看內政部的文章，附圖是一張以國小國語課本插畫的風格所製的圖片，搭上一段常見的山難情境，說明登山隊隊長等5人一同登山，在下山後點名卻發現隊員少一個人，提醒民眾登山切記結伴同行，團進團出不落單

請繼續往下閱讀...

就有網友發現，圖片中明明5個人都到齊了，為何圖片卻說少了一個人，再仔細端詳後驚覺，圖中有一名小女孩身穿紅色連身裙，而不是著登山裝備，疑似在暗指驚悚電影《紅衣小女孩》當中的主角，不禁讓人毛骨悚然，並表示，「紅衣服那個只會出現在照片裡」、「亮點是紅衣小女孩」、「怕豹」、「紅衣小女孩母湯喔」。

▲▼紅衣小女孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲紅衣小女孩是改編自台灣都市傳說的系列電影。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，也有網友搞笑認為隊長數學不好，並表示，「登山量力而為，數學不會就是不會」、「隊長沒數自己」、「等等，拍照的是誰」、「 他忘記數自己嗎？」、「多一個人才恐怖」。

內政部指出，在山域事故當中，許多是迷路、路線規劃不周全以致摸黑找路、體力不支、裝備不足等「可　預　防」的事故，上山前，一定要做好體能、裝備、路線規劃、天氣等各項評估，如果出發前，作好每一分準備，就能避免遺憾。

同時，內政部也強調，在山上，腳踩的是起起伏伏的泥地、沙地、碎石坡，務必要量力而行，團體相伴同行不要落單，不舒服或體力不支時，不逞強，主動告知同伴，相互扶持，一起上山、一起下山，回來一起聊山中趣事，相約下一次挑戰，才是最棒的登山旅行！

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