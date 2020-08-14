快訊／因應國際疫情　內政部宣布：外國人在台合法停留180天「第2次自動延長30日」

▲內政部移民署。（資料照／記者張君豪翻攝）

政治中心／台北報導

全球新冠肺炎近來持續延燒，各國擔憂第二波疫情爆發。內政部移民署14日針對合法停留台灣超過180日的外國人，若符合3項全部要件，將全面第2次自動延長在台停留期限。

移民署指出，現因國際疫情仍屬嚴峻，若停留在台灣的外國人，全數符合「本年3月21日（含）以前入境」、「尚未逾期停留」、「可在台合法停留總數達180日（含）以上」等3要件，可全面第2次自動延長在台停留期限。

針對以不同停留期限免簽入境的外國人，有「系統自動延期」及「不是用自動延期」的2種可能，因此移民署舉出3項例子說明：

以停留期限30日的免簽證，並於3月17日入境的外國人A為例：

移民署指出，A類外國人原應4月16日出境，但經外交部自動延期5次（每次延長30日且在台總停留天數不得超過180日，合計延長150日），且加上移民署在7月17日所自動延長的30日後，其可在台停留的總天數為210日（30日＋150日＋30日，合法停留末日延至10月13日），符合「總天數達180日（含）以上」的要件，適用這回第2次自動延長30日的措施。

因此A類外國人經第2次自動延長30日後，其合法停留末日由10月13日再延至11月12日。

以停留期限90日的免簽證，並於3月17日入境的外國人B為例：

移民署表示，B類外國人原應6月15日出境，但經外交部自動延期3次（每回延長30日且在台總停留天數不得超過180日，合計延長90日），且加上移民署於7月17日自動延長的30日後，其可在台停留的總天數為210日（90日＋90日＋30日，合法停留期限延至10月13日），符合「總天數達180日（含）以上」的要件，亦適用這回第2次自動延長30日的措施。

因此，B類外國人經第2次自動延長30日後，其合法停留期限由10月13日再延至11月12日。

以停留期限30日的免簽證，並於3月17日入境的外國人C為例：

移民署指出，C類外國人原應3月31日出境，但經外交部自動延期5次（每次延長30日且在台總停留天數不得超過180日，合計延長150日）後，其可在台停留的總天數為164日（14日＋150日，合法停留末日延至8月28日），未符合「總天數達180日（含）以上」的要件，因此不適用這回自動延長30日的措施。

移民署表示，若C類外國人於停留期限前因不可抗力事故，導致仍有繼續在台停留的需求，則須向外交部領事事務局申請適當期限的停留簽證，以展延其在台之合法停留期限。