國民黨南台灣士氣重創　黨內憂2022年雲林、彰化陷苦戰

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票勝選，但未超過罷免案同意票93萬票，就連2018九合一大選自己的得票數74萬票也沒有超越。但國民黨在歷經2020總統、罷韓、補選三役落敗後，南台灣基層士氣也遭受嚴厲打擊，黨內憂衝擊2022年雲林、彰化選情。

▲李眉蓁在國民黨黨部宣布高雄市長補選敗選，黨主席江啟臣談話。（圖／實習記者方敬攝）

國民黨人士表示，李眉蓁從意外出馬到落選，團隊因倉促組成被形容為「拼裝車」，整個過程中，論文風暴是扣分的最大因素，國民黨在重啟之路上，勢必得認清韓國瑜帶給國民黨的傷害，才有機會獲得人民信任。

黨內人士分析，國民黨在2018年贏得台中市、嘉義市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣與澎湖縣，是靠著「韓流」崛起，如今韓國瑜已成票房毒藥，當初的優勢變成今日的罩門，令支持者相當感慨。

黨內人士也說，在歷經2020總統、罷韓、補選三役落敗後，國民黨在南台灣基層士氣遭受嚴厲打擊，尤其失去高雄這一重要指標城市，再加上民進黨挾著中央執政優勢，2022年南部執政縣市恐受到衝擊。

國民黨立委洪孟楷表示，對藍營來說，目前還擁有14個縣市的執政，兩年後的縣市長選舉，如何延續執政並且把台北桃園等直轄市贏回來，這是重要的考量。而高雄市長的人選，也應該要啟動及早規劃，讓民眾看到我們深耕扎根的決心。

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