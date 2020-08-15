李眉蓁：這場選舉的最大贏家是高雄市

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁15日晚間6點宣布敗選，強調「這場選舉的最高贏家是高雄市」。她解釋，在這段時間裡，大家重新注意到高雄市存在的困境和問題，如今高雄人做出決定，所以她恭喜對手陳其邁當選高雄市長。

開票截至傍晚6點，李眉蓁票數已經落後42萬票，因此在高雄市黨部開記者會，自行宣布敗選，並在議長及許崑源夫人陪同下發表敗選感言，與黨主席江啟臣深深一鞠躬，向支持者致歉。

▲李眉蓁在高雄市黨部宣布敗選。（圖／實習記者方敬攝）

李眉蓁表示，高雄市長最終戰非常漫長，整個過程也像外面天氣一樣，陰晴不定，偶爾雷雨交加，但現在終於結束了，「這場選舉的最大贏家是高雄市，因為這段時間，讓大家重新注意到高雄市存在的困境和問題，現在高雄人已經做了決定，所以恭喜陳其邁先生當選高雄市長。」

李眉蓁指出，一座城市的進步，會被對立跟分化影響，所以她在此呼籲支持者保持開闊心胸，給陳其邁一個領導高雄的機會，也期盼陳市長能很快解決高雄負債問題、引進產業投資、促進人口成長，為高雄注入更多活水，重回全國第二大城的榮耀。

▲李眉蓁在江啟臣帶領下一鞠躬。（圖／實習記者方敬攝）

李眉蓁道歉，這次選舉她成長許多，是她個人努力不夠，無法勝選，有很多地方要改進與學習，她願意扛下所有責任，將抱持順逆皆精進、毀譽不動心的信念，「我李眉蓁不會離開大家，未來將在高雄市議會，繼續監督陳市長的施政作為。」

最後，李眉蓁向支持者道謝，「感謝所有親友、給予我的一切，感謝來自四面八方對眉蓁的支持與指導，你們鼓勵和溫暖，是眉蓁最珍惜的人生資產。」

語畢，李眉蓁深深一鞠躬，感謝所有高雄市民，感謝所有人。

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