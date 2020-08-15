陳其邁勝選！韓國瑜嘆一口氣：一定要「貨出去人進來」…好好建設高雄吧





▲前高雄市長韓國瑜。（圖／實習記者方敬攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長補選落幕，由民進黨候選人陳其邁獲勝，國民黨候選人李眉蓁拿24萬8478票，由台北市長柯文哲領軍的民眾黨候選人吳益政3萬8960票。得知陳其邁勝選後，前高雄市長韓國瑜嘆了一口氣，建議陳其邁一定要做到「貨出去、人進來」，「好好建設高雄吧！」

根據《中時電子報》報導，面對陳其邁當選的想法，韓國瑜受訪時先停頓了幾秒，接著嘆了一口氣說，「好好建設高雄吧！」

報導指出，韓國瑜建議陳其邁讓高雄走向國際化，一定要做到「貨出去、人進來」，也期望對方能做到他過去力推的雙語教育，讓高雄和國際接軌，發展觀光、強化外銷。

依照中選會公告結果，陳其邁以67萬1804票（70.03％）當選高雄市長，李眉蓁24萬8478票（25.90％），吳益政3萬8960票（4.06％）。

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