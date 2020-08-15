亂闖騎樓又撞人！男騎士下車「瞄傷者一眼」秒逃　事後遭求償60萬哭了

▲男子於騎樓騎車撞倒行人，下車看一眼隨即肇逃遭判刑，但他聽到要賠60萬元，當場嚇傻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

北市一名何姓男子2018年12月4日騎車行經萬華區漢中街一處騎樓時，不慎撞倒蔡姓路人，但他只下車看一眼，隨即離開現場，事後蔡男報警，他才到案坦承肇事，而聽到蔡男求償60萬8357元，他當場嚇傻，直喊金額過高。對此，刑事部分何男分別遭判拘10日、6月徒刑，其中拘役得易科罰金，均緩刑2年，至於民事部分判賠2萬1480元為適當，可上訴。

判決指出，何男應注意機車不能行駛於騎樓，仍違法闖入，害蔡男遭撞倒在地，且肇事後僅下車查看一眼，沒有道歉，也未立刻報警處理，即離開現場。蔡男要求何男賠償60萬8357元，其中包含醫療費1557元、損害的佛珠2條5000元與1支APPLE WATCH1萬3800元，以及精神上的損害58萬8000元。

何男則說，願意賠償醫療費、佛珠、APPLE WATCH，唯獨蔡男主張的撫慰金實在過高，且他天生口吃、求職不順，只能幫弟弟工作，薪水相當微薄，他恐怕無法負擔高額賠償。

對此，刑事部分，一審台北地院依汽車駕駛人行駛人行道，未依規定讓行人優先通行，過失致人受傷罪，處何男拘役10日，得易科罰金1萬元，另依駕駛動力交通工具肇事，致人受傷而逃逸罪，再判刑6月，兩者均緩刑2年，判決確定後6個月內，向公庫支付4萬元，而案經上訴二審後，高等法院則依量刑無誤駁回，維持原判。

民事部分，依刑事判決結果，蔡男確實賠償有據，然而，法官調查，蔡男的醫療費用實際僅支出680元，至於精神賠償，法官依照刑事判決過程、蔡男傷勢，以及兩造狀況，認為何男賠2000元即可，最終以醫療費、財產損失1萬9480元加上精神賠償2000元，判何男賠2萬1480元為適當。

【更多新聞】

上班偷記卡號！台中某飯店男櫃台「盜刷房客信用卡」…爽住14間摩鐵 下場曝



搭客運睡到一半！高雄妹「感覺痛痛」秒醒 驚見鄰座男「持筆伸衣內」狂戳胸



湛藍海域驚見「滿滿寶特瓶」！知名婚攝目睹「變調的萬里桐」 怒揭遊客惡行

