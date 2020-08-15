搭客運睡到一半！高雄妹「感覺痛痛」秒醒　驚見鄰座男「持筆伸衣內」狂戳胸

▲女子搭客運北上，途中卻遇到「戳胸狼」。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名女子小晴（化名）去年5月17日上午搭客運前往台北，上車後隨即入睡，孰料，她卻在熟睡中「感覺胸部痛痛的」，睜眼一看，竟是隔壁座位的陌生男子阿俊（化名）拿筆戳她胸部，她當場驚醒，將阿俊手抓住，報警處理。日前高雄地院審理，依意圖性騷擾罪，將阿俊判刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

小晴還原整起事件經過，她坐車期間都在睡覺，卻突然感覺到胸部疼痛，醒來便看見阿俊正拿著筆撥開她的上衣，從扣子縫隙戳她胸部，她立刻抓住阿俊的手，阻止對方繼續騷擾；不過，阿俊則矢口否認，堅稱「沒有觸碰小晴的胸部」。

法官根據客運監視器畫面，發現案發當時阿俊屢屢以右手持筆，上半身朝小晴座位方向前傾，以手撥撩、窺探，並觸碰小晴胸部，結果當場遭小晴逮到，因此確認阿俊有性騷擾；而小晴審理期間多次表示，阿俊從頭到尾都沒道歉，因此她絕對不會原諒阿俊，希望阿俊被關，請法院依法判決。

對此，高雄地院審酌，阿俊利用小晴熟睡，公然持筆挑開對方衣服、觸碰其胸部，行徑大膽，毫無尊重他人身體自主權，且犯後未能坦承犯行，最終依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其胸部之行為，將阿俊判刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。



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