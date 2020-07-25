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美劇《Lie To Me》翻版！騎士「自然觀看」眼神　警神解成肇逃破案關鍵

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▲▼警方偵辦一起肇逃案，透過監視器路人眼神成破案關鍵。（圖／民眾提供）

▲警方偵辦一起肇逃案，透過監視器路人眼神成破案關鍵。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市警方日前接獲一起無人傷亡的肇事逃逸案件，鷹眼員警透過監視器畫面，從一名路過機車騎士經過現場出現「自然的觀看眼神」，成為破案關鍵，宛如美國戲劇《Lie To Me》（別對我撒謊）翻版。肇事陳姓駕駛雖否認，但車身有相符擦痕成鐵證，遭依肇事逃逸開罰並吊扣駕照。

第五警分局7月3日晚間6點半獲報，北屯區熱河路、旅順路口有一起肇事逃逸案件，警方立刻前往現場了解。受害的42歲林姓男子向警方表示，他當時將白色小客車暫停在路邊，買完東西準備上車時，有路人冒雨跑過來跟他說「你的車子剛剛被撞，要趕快報案」。他檢查一看，果然左後保險桿有明顯擦痕，但不知兇手是誰。

交通分隊警員陳秀芳得知後，立刻調閱現場監視器畫面，經仔細比對後，發現有一輛墨綠色小客車原停在林男的車後方，不久就開離現場，後方一名騎機車戴安全帽的男騎士也同向經過。仔細一看，該名男騎士出現「自然的觀看眼神」，讓員警確定他有查覺到有發生事情。

▲▼警方偵辦一起肇逃案，透過監視器路人眼神成破案關鍵。（圖／民眾提供）

▲▼警方採證肇事男的墨綠色小客車，發現新擦痕與受害車的相符。（圖／民眾提供）

▲▼警方偵辦一起肇逃案，透過監視器路人眼神成破案關鍵。（圖／民眾提供）

陳員經調閱周邊監視器畫面，確認墨綠色汽車的車籍資料，經連繫車主，開車的65歲陳姓男子也在2周後，也就是20日到案說明。

陳男否認有肇事逃逸，辯稱「根本沒撞到」，「車子保桿痕跡都是舊痕」等。但員警採證時發現，陳男的車右前保桿確有一抹新的白色擦痕，與遭撞林男的車高度相符，終於讓陳男坦認犯行。警方也依肇事逃逸，對陳男開罰1000至3000元罰單，並將吊扣他駕照1至3月。

第五分局長郭士傑表示，交通警察不擔心沒有監視器畫面，而是「最怕下雨天」、「因為跡證往往會因為天雨而隱藏起來、甚至被雨水沖刷而不見」，所幸本案承辦員警細心，經由監視器確認過「路人甲」的眼神，確定「知道有一件事件正在發生」，成為本案破案的一個重要依據。

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