駛入車道竟靠右「暫停」　男擦撞路邊車當沒事開走吃單扣照

▲小客車右偏擦撞停路邊車輛，駕駛沒下車竟直接開走。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

籃球賽有擦板得分，這位男子卻是擦車吃罰單！鄭姓男子開車駛入車道，竟莫名往又擦撞停在路邊的小客車，停留數秒後直接駛離現場。被警方找到的他，對於肇事逃逸未多作解釋，遭依法開罰外，還要吊扣駕照。

第三警分局交通分隊日前晚間獲報，東區自由路有一起肇事逃逸案件，員警立刻到場了解。59歲陳姓男子氣憤不平地向警方說，他的車就停在路邊白線內，要開車時卻發現愛車左側從後保險桿到前車門被刮出明顯痕跡，板金還因此凹損。

▲▼遭擦撞車左側車身刮痕明顯。（圖／民眾提供）

警方經調閱監視器，發現有一輛停在陳男車輛後方的小客車，切入車道準備離開時，竟又往右直接擦撞陳男的車後停下。該車停在現場不動數秒鐘後，駕駛也沒下車查看，就直接開離現場。警方透過車籍資料，找到肇事的44歲鄭姓男子，通知他到案說明。

鄭男雖坦承當時有事在路旁暫停，確實有擦撞到停在路邊的車，但對於為何沒有報案就直接將車開走這部分，卻沒有多做解釋。

▲肇事車右側前保桿有新的擦撞痕跡。（圖／民眾提供）

三分局交通分隊長蔡興邦說，鄭姓駕駛擦撞他車明顯，很難毫無查覺，卻不願報警與對方妥適處理，而是消極鴕鳥心態面對問題。依據《道路交通管理處罰條例》第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。肇事雖無人受傷，鄭男仍不得離開現場，行為將會依規定舉發。

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