機車突遭撞倒…花蓮騎士「腦出血」重傷亡！　男停留30秒選擇肇逃

▲後座的范女一度要求肇事的劉男下車，但在短暫停留數秒後，劉男最終仍逃離現場。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣富里鄉學田村昨（24日）發生肇逃死亡車禍，一輛黑色自小客行經花81線復興路2.2K處路口時，失控撞倒機車，49歲的潘姓騎士當場倒地重創，經搶救後仍宣告不治死亡。案發當下黑色自小客一度停下，但肇事駕駛卻未下車察看，短暫停留約30秒後還是決定狠心離開，整段過程全被後方的計程車行車紀錄器拍下。花蓮、台東警方獲報後聯手偵辦，於案發後8小時策動駕駛主動投案，訊後依肇事逃逸罪嫌送辦。

警方調查，肇事的劉姓男子（35歲）家住台東池上，昨駕車前往學田訪友，不料經過花81線復興路口時，卻不慎撞倒機車，導致潘姓騎士連人帶車重摔倒地。當時潘男倒地後一動也不動，後座的女性友人范女（39歲）焦急地不斷跳腳，還招手要求劉男下車。但後車行車紀錄器拍下，劉男駕駛的黑色自小客在路口短暫逗留30秒後，最終駕駛還是沒有下車，狠心駛離路口。

全案曝光後警方依行車紀錄器畫面尋人，雖然未清楚拍下車牌，但由於劉男駕駛的為黑色改裝車，特徵相當明顯，因此很快就鎖定肇事者身分。劉男供稱，當時撞倒騎士後相當緊張，不知道該怎麼辦，因太過害怕才會選擇離開現場，折回台東家中躲藏，但最後自知逃不了，於是於案發後8小時、24日晚間主動前往富里分駐所投案，訊後依肇事逃逸罪嫌送辦。

警方指出，遭撞的潘姓騎士是玉里人，當天騎車載著范女沿花81線由北往南直行，但經過路口時卻遭到劉男撞倒，頭、胸、四肢均擦挫傷，當下即失去意識，經送往花蓮玉里慈濟醫院搶救後，仍因腦出血等嚴重傷勢宣告不治。

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▼肇事的黑色自小客車車身鈑金凹陷。（圖／記者蕭可正翻攝）