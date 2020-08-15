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上班偷記卡號！飯店男櫃台「盜刷房客信用卡」…爽住14間摩鐵　超慘代價出爐

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▲飯店櫃檯（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲飯店櫃檯人員利用職務記下房客信用卡號，再上網盜刷。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／台中報導

台中市一間飯店2018年間傳出盜刷客人信用卡事件！一名楊姓男櫃台人員利用職務，趁機記下湯姓房客的信用卡號等個資，再到線上訂房網站盜刷14次，接續住了多間汽車旅館，一共消費2萬6939元。日前台中地院依偽造準私文書罪，將楊男判刑6月，得易科罰金18萬，可上訴。

判決指出，整起事件發生於2018年6月8日至6月29日，當時楊男主要負責處理客戶線上訂房、入住、退房及信用卡支付住宿費等事務，然而，他卻偷偷將湯男的信用卡卡號、有效月年月及識別碼（卡片背面末3碼）等資料全數記下，未經湯男同意，便以其信用卡號上網訂房，連住14間汽車旅館，直到湯男主動發現自己的信用卡疑似遭盜刷，報警後整起事件才曝光。

楊男遭逮後主動坦承犯行，而法官認為楊男不思正當方式獲取所需，竟盜刷湯男信用卡，更損害湯男及發卡銀行、特約商店的權益，已危害社會治安，考量楊男犯後態度尚可，但目前仍未賠償湯男所受之損害，最終依偽造準私文書罪，判楊男6月徒刑，得易科罰金18萬，並追回其犯罪所得2萬6939元，全案仍可上訴。


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