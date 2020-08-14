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湛藍海域驚見「滿滿寶特瓶」！知名婚攝目睹「變調的萬里桐」　怒揭遊客惡行

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▲墾丁萬里桐海域漂滿寶特瓶垃圾。（圖／攝影師伊藤瑞提供）

▲伊藤瑞去自潛，驚見「超狂寶特瓶景象」。（圖／攝影師伊藤瑞提供）

記者陳羿妏／採訪報導

墾丁萬里桐的湛藍海景，除了是遊客必拍景點外，更是一處潛水勝地，然而近期的報復性國旅卻讓美景完全變調。知名婚紗攝影師「伊藤瑞」拍照之餘，也熱愛潛水活動，而他在潛水過程，卻發現海裡「滿是寶特瓶垃圾」，令他心情相當沉重。

▲墾丁萬里桐海域漂滿寶特瓶垃圾。（圖／攝影師伊藤瑞提供）

▲墾丁萬里桐海域漂滿寶特瓶垃圾。（圖／攝影師伊藤瑞提供）

伊藤瑞今（14日）《ETtoday新聞雲》採訪時提到，上週四（6日）、拍攝工作前一天他開心前往萬里桐浮潛，當他一路潛進5米深水裡時，因颱風剛過、萬里桐又是一個內灣，放眼望去海裡漂滿垃圾，其中最多的就是寶特瓶，而珊瑚礁岩下方更是卡滿海底廢棄物，由於手上沒有袋子，伊藤瑞透過身上僅有的浮球，竭盡所能，將能撿起的寶特瓶全部撿上岸，再拿去資源回收；2天後，伊藤瑞前往香蕉灣，下水潛至7米深，他一樣看到相同景象，呼籲準備前來自潛的遊客們，可帶袋子幫忙一起撿垃圾。

▲墾丁萬里桐海域漂滿寶特瓶垃圾。（圖／攝影師伊藤瑞提供）

▲海底各處堆滿垃圾。（圖／攝影師伊藤瑞提供）

伊藤瑞的婚攝公司大多拍與「海景」有關的婚紗照，會帶客人前往墾丁、蘭嶼等地拍攝，而他熱愛自由潛水，通常都會於拍攝前到海邊玩水，而他今天剛好於蘭嶼進行拍攝，也與記者分享目前蘭嶼遭受報復性旅遊摧殘的慘況。

▲墾丁萬里桐海域漂滿寶特瓶垃圾。（圖／攝影師伊藤瑞提供）

▲蘭嶼發呆亭被遊客丟滿垃圾。（圖／攝影師伊藤瑞提供）

伊藤瑞說，來到蘭嶼就能理解海底廢棄物增加的原因，即是民眾大多都是隨意丟棄垃圾，只要風一吹，垃圾全會捲入海裡，像是他在蘭嶼發呆亭看到，原屬於給人休憩的場所，適合發呆、看海，怎料卻目擊遊客們堆滿各式垃圾，令他相當憤怒；蘭嶼是最後一個有美景的地方，且離島處理垃圾不易，伊藤瑞認為若能隨手帶走垃圾，或許就能減少海裡的汙染。

▼天氣炎熱、海水升溫，導致珊瑚礁白化情形相當嚴重。（圖／攝影師伊藤瑞提供）

▲墾丁萬里桐海域漂滿寶特瓶垃圾。（圖／攝影師伊藤瑞提供）

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