　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

捷克代表團8月底訪台　柯文哲：隨便住旅館恐有破口

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席2020智慧城市首長高峰會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲出席2020智慧城市首長高峰會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

捷克首都布拉格市長賀瑞普宣布，將隨捷克參議院議長維特齊在月底訪問台灣，不過訪問團超過美日團，遭質疑防疫上恐有困難。對此，台北市長柯文哲13日受訪表示，不能讓代表團隨便住旅館，又沒有事先演練，會造成破口。

對於捷克布拉格市長賀瑞普月底來台，是否會見面？柯文哲指出，布拉格是台北市姐妹市，今年1月到布拉格受到熱烈招待，所以一樣投桃報李，在布拉格市長來到台北當然是竭誠歡迎，也希望在台北有交流活動，畢竟很難得北市和布拉格有這麼深厚的感情和交流，特別是賀吉普是醫生，這是為什麼台北和布拉格很好的理由，因為2個醫生講話有共同語言。

柯文哲也說，這些行程理論是機密，媒體事先揭露也增加對方國家困擾，媒體自己露出來，行程安排看中央安排。

至於訪問團超過美日團，遭質疑防疫上恐有困難。柯文哲指出，除非台灣繼續鎖國，不然就要開始面對疫情，但不可能一直鎖國下去，終究經濟發展和防疫間要取得一個平衡，目前台灣幾乎沒有什麼本土感染，大部分都是境外輸入。

柯文哲說，一般來講境外輸入要隔離好，一定要做好居家檢疫、隔離，一般旅客要嘛住家裡，有民政系統追蹤，要嘛住防疫旅館，防疫旅館經過訓練防止社區傳播，但比較麻煩的是入境管理有破洞，入境沒有註明去住哪，甚至只寫台北市但住一般旅館，這些旅館人員沒有完整訓練，在防疫有缺失，把正常人和外面進來的旅客混居，是相當大的問題。

柯文哲呼籲中央面對入境旅客管制必須更嚴格，一定要詳細填寫住哪，住家裡或防疫旅館，不應當有第3個地方。

柯文哲說，外國訪問團進來要住大飯店，也可以，他也不認為像是美國衛生部長來要檢疫14天，這也不可能，但還要遵守台灣一定程度防疫標準，所以住旅館應該整層，員工有適當訓練，不能讓代表團隨便住旅館，又沒有事先演練，會造成破口。

柯文哲說，一般旅客入境台灣嚴格管制居住地，外國訪問團住一般旅館要有適當訓練。他強調，中央和地方要合作，團比較小，還是要有一定程度管制，比方要有安全距離或整層樓隔開，不要和一般旅客混在一起住。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
山老鼠殘忍吃掉「台灣黑熊」！警偵辦見骸骨嚇傻
「口罩20大銷售通路」一次看！　粉紫戀愛系今19點開賣
快訊／下班注意！雨區擴大　雙北等10縣市大雨特報
前參謀總長女兒不爽沒分到北市房產！帶兒換鎖住進去下場慘了
美廉社5萬盒口罩跑哪去？她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁選前之夜鳳山登場　蔡英文、賴清德、蘇貞昌輪番上陣

柯建銘宣告二次臨時會告吹　國民黨團：沒有正當性不開也罷

民團籲台跟進美制裁港官員　陸委會：已對部分人士強化管理

捷克代表團8月底訪台　柯文哲：隨便住旅館恐有破口

陳其邁批國民黨「不賄選就不會選」　柯文哲酸：民進黨很賄選所以很會選？

高雄市長補選「戴口罩＋投票3寶」　15日零時起網路禁助選言論

快訊／韓國瑜確定會現身！　選前之夜為李眉蓁站台

軍購案、疫苗、聯合軍演　吳斯懷：蔡英文應適時向美國說NO

影／「新北電商學院」正式啟動！ 東森購物受邀加入超強顧問團

酒駕新制上路週年　肇事傷亡減少3.44％

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

陳其邁選前之夜鳳山登場　蔡英文、賴清德、蘇貞昌輪番上陣

柯建銘宣告二次臨時會告吹　國民黨團：沒有正當性不開也罷

民團籲台跟進美制裁港官員　陸委會：已對部分人士強化管理

捷克代表團8月底訪台　柯文哲：隨便住旅館恐有破口

陳其邁批國民黨「不賄選就不會選」　柯文哲酸：民進黨很賄選所以很會選？

高雄市長補選「戴口罩＋投票3寶」　15日零時起網路禁助選言論

快訊／韓國瑜確定會現身！　選前之夜為李眉蓁站台

軍購案、疫苗、聯合軍演　吳斯懷：蔡英文應適時向美國說NO

影／「新北電商學院」正式啟動！ 東森購物受邀加入超強顧問團

酒駕新制上路週年　肇事傷亡減少3.44％

吃小魚乾…精子游超快！「男神精力便當」菜色大公開　簡單4道爽吃補一下

地標商辦大樓憑捷運更尊貴　租金水平5年最多漲5成

陳其邁選前之夜鳳山登場　蔡英文、賴清德、蘇貞昌輪番上陣

IKEA小龍蝦回來了！「6大新菜色」威靈頓牛排、99元肉丸披薩

膽小汪下雨天不敢走路！　爸「打包」一手拎到公園放尿笑翻6千人

不斷更新／象獅先發出爐張志豪扛四棒 　蘇智傑打7棒　

台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

快艇主帥讚獨行俠「史上最強進攻隊伍」　魯長老談首輪：很棒的對決

鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

中職／魏碩成完成初登場　王建民隔海關心恭喜

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

15歲國三生3年後可婚　行政院今將拍板滿18歲可自主結婚

快訊／行政院拍板！滿18歲想結婚就結婚

柯批陳其邁挺港　全部都是選舉操作！

大陸14萬片偽MIT口罩闖關　海關緊急攔截

鄭州路塔城街口機車兩段式左轉「先試行3個月」　北市府撤銷罰單

快訊／確定了！韓國瑜14日為李眉蓁選前之夜站台

陳其邁變韓國瑜發言人？　Google真相讓游淑慧傻眼：黑人問號

李登輝告別禮拜流程出爐　最後巡禮車隊繞行總統府一周

台鐵、農委會時隔3年標案11段雷同

「18歲完全成年」　可辦信用卡

羅智強遭爆革實院募款千萬淪個人金庫、送書賺版稅

「金山小編之死」區公所資料封存待查　侯友宜下午赴靈堂弔唁

更多熱門

相關新聞

柯文哲酸：民進黨很賄選所以很會選？

柯文哲酸：民進黨很賄選所以很會選？

高雄市長補選選戰激烈，民進黨候選人陳其邁批評國民黨大概是全世界最有錢的政黨，過去大家也在批評國民黨「不賄選就不會選」。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲13日受訪表示，「所以民進黨很賄選所以很會選？」還稱自己沒有影射什麼。

柯批陳其邁挺港　全部都是選舉操作！

柯批陳其邁挺港　全部都是選舉操作！

柯文哲將打造「後疫情時代產業政策白皮書」

柯文哲將打造「後疫情時代產業政策白皮書」

布拉格市長秀「台捷皮箱」證實將訪台

布拉格市長秀「台捷皮箱」證實將訪台

柯文哲：新冠疫苗不一定做得出來　70億人打一輪要好幾年

柯文哲：新冠疫苗不一定做得出來　70億人打一輪要好幾年

關鍵字：

柯文哲捷克

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

丫頭鞋子放門口越變越少！

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面