捷克代表團8月底訪台　柯文哲：隨便住旅館恐有破口

▲柯文哲出席2020智慧城市首長高峰會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

捷克首都布拉格市長賀瑞普宣布，將隨捷克參議院議長維特齊在月底訪問台灣，不過訪問團超過美日團，遭質疑防疫上恐有困難。對此，台北市長柯文哲13日受訪表示，不能讓代表團隨便住旅館，又沒有事先演練，會造成破口。

對於捷克布拉格市長賀瑞普月底來台，是否會見面？柯文哲指出，布拉格是台北市姐妹市，今年1月到布拉格受到熱烈招待，所以一樣投桃報李，在布拉格市長來到台北當然是竭誠歡迎，也希望在台北有交流活動，畢竟很難得北市和布拉格有這麼深厚的感情和交流，特別是賀吉普是醫生，這是為什麼台北和布拉格很好的理由，因為2個醫生講話有共同語言。

柯文哲也說，這些行程理論是機密，媒體事先揭露也增加對方國家困擾，媒體自己露出來，行程安排看中央安排。

至於訪問團超過美日團，遭質疑防疫上恐有困難。柯文哲指出，除非台灣繼續鎖國，不然就要開始面對疫情，但不可能一直鎖國下去，終究經濟發展和防疫間要取得一個平衡，目前台灣幾乎沒有什麼本土感染，大部分都是境外輸入。

柯文哲說，一般來講境外輸入要隔離好，一定要做好居家檢疫、隔離，一般旅客要嘛住家裡，有民政系統追蹤，要嘛住防疫旅館，防疫旅館經過訓練防止社區傳播，但比較麻煩的是入境管理有破洞，入境沒有註明去住哪，甚至只寫台北市但住一般旅館，這些旅館人員沒有完整訓練，在防疫有缺失，把正常人和外面進來的旅客混居，是相當大的問題。

柯文哲呼籲中央面對入境旅客管制必須更嚴格，一定要詳細填寫住哪，住家裡或防疫旅館，不應當有第3個地方。

柯文哲說，外國訪問團進來要住大飯店，也可以，他也不認為像是美國衛生部長來要檢疫14天，這也不可能，但還要遵守台灣一定程度防疫標準，所以住旅館應該整層，員工有適當訓練，不能讓代表團隨便住旅館，又沒有事先演練，會造成破口。

柯文哲說，一般旅客入境台灣嚴格管制居住地，外國訪問團住一般旅館要有適當訓練。他強調，中央和地方要合作，團比較小，還是要有一定程度管制，比方要有安全距離或整層樓隔開，不要和一般旅客混在一起住。