游錫堃出席活動全程戴墨鏡　原因曝：做了白內障手術

▲立法院長游錫堃。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃15日上午出席「世界彰化同鄉會第九屆第二次會員代表大會」，這也是游錫堃近兩週內首次公開露面，不過游錫堃在室內出席活動時，亦全程配戴墨鏡，讓外界好奇他的近期狀況。對此，游錫堃會前也主動透露，自己日前因白內障進行手術，由於畏光才必須戴上墨鏡。

游錫堃15日上午於台北出席「世界彰化同鄉會第九屆第二次會員代表大會」，距離上一次的公開露面，已經是8月3日於師大公館校區參加立法院的「109年度職員教育訓練-台灣史碩士學分班」課程，今天也是游錫堃近兩週內的首次公開行程。

游錫堃會前受訪時透露，自己日前因為白內障進行手術，由於畏光才必須戴上墨鏡，也特別向大家表示抱歉。

此外，行政院會日前通過「紓困3.0」追加預算案，立法院原本預計在8月下旬召開二次臨時會處理，但民進黨團總召柯建銘13日在臉書發文表示，「立法院的同仁們，我們9月再見吧」，宣告立法院將不召開二次臨時會。

對此，游錫堃表示，站在國會行政的角度，臨時會一定要有人提案，或者總統咨請才能召開。站在立法院長的立場，他尊重整體程序，至於後續會衍生出什麼後果，或者帶來什麼影響，就讓各黨團做慎重思考。

▼游錫堃出席「世界彰化同鄉會第九屆第二次會員代表大會」。（圖／記者林銘翰攝）



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