館長賣厄瓜多白蝦　韓粉農民槓上：疫情影響「冷凍海產囤積多久了？」

▲韓粉農民林佳新質疑館長販售的厄瓜多白蝦。（合成照／翻攝自林佳新臉書／記者羅志華攝）



記者林彥臣／綜合報導

網路紅人館長陳之漢自創電商平台，販賣的商品日漸包羅萬象，幾乎食衣住行都包辦了，日前還在臉書上指出，即將開賣厄瓜多白蝦，遭到館黑質疑品質後，親自開直播說明。不過曾經參選立委的知名韓粉農民林佳新，還是槓上館長質疑「冷凍海產都囤積多久了」。

館長7日宣布要開賣厄瓜多白蝦，開出售價馬上遭到館黑或同業質疑品質，隨後他就開直播解釋，合作的進口商是很大的廠商，不但有開發票，品質也經過政府檢測，每一個消費者買到東西，有問題都可以跟消保官投訴。

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館長強調，他是什麼身分，他是賣什麼東西都會被黑粉買去，然後再上YouTue攻擊的人，「我是白痴嗎？你認為我會賣爛的東西嗎？我的招牌可以賣爛的東西嗎？你不要看便宜就覺得有問題」。

館長表示，之後會去拍影片說明，包括凍倉的所在地、如何分類貨物冷凍多久、各項進口憑證，都會完整揭露。

▲林佳新的發文中，擷取館長的直播畫面。（圖／翻攝自林佳新臉書）



儘管館長已經說明，但是韓粉農民林佳新還是在臉書發文質疑，「有時候佳新在說大家真的多少聽一下，賺錢我不一定專業但『吃』這個字我真的是本業，你們知道疫情影響之下，冷凍海產現在出貨都囤積多久了嗎？還有急凍真的做到位嗎？」。雖然全文沒有提到館長，但是發文截圖自館長直播的畫面，顯然指涉的對象就是館長。

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