印度空難爆染疫者罹難　22名搜救人員也中獎

▲ 印度快運航空(Air India Express)撤僑班機7日降落失敗墜毀。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

印度喀拉拉邦(Kerala)7日晚間發生重大空難,印度快運航空(Air India Express)一架載有190人的新冠肺炎撤僑專機,在大雨中降落時滑出跑道,當場斷成兩截,造成18人死亡。當地衛生部門在發現其中一名死者確診新冠肺炎後,要求所有的乘客、救難人員都必須進行檢測與隔離,目前傳出共有22名參與救難任務的人員檢測為陽性。

根據印度《新德里電視台》(NDTV)14日報導,當局在18名罹難者當中,發現其中一位的新冠肺炎檢測呈現陽性,所有搜救人員在任務結束後,也一同接受檢驗,不幸的是,有22名救難隊員的檢測結果為陽性,馬拉普蘭(Malappuram)警務長U Abdul Karim也在確診名單中。

Kerala Chief Minister In Self-Isolation After 22 Officials Test Positive



NDTV's @SnehaMKoshy brings in the latest pic.twitter.com/TYF0sFC5hE