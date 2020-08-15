印度空難爆染疫者罹難　22名搜救人員也中獎

▲ 印度快運航空（Air India Express）撤僑班機7日降落失敗墜毀。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度喀拉拉邦（Kerala）7日晚間發生重大空難，印度快運航空（Air India Express）一架載有190人的新冠肺炎撤僑專機，在大雨中降落時滑出跑道，當場斷成兩截，造成18人死亡。當地衛生部門在發現其中一名死者確診新冠肺炎後，要求所有的乘客、救難人員都必須進行檢測與隔離，目前傳出共有22名參與救難任務的人員檢測為陽性。

根據印度《新德里電視台》（NDTV）14日報導，當局在18名罹難者當中，發現其中一位的新冠肺炎檢測呈現陽性，所有搜救人員在任務結束後，也一同接受檢驗，不幸的是，有22名救難隊員的檢測結果為陽性，馬拉普蘭（Malappuram）警務長U Abdul Karim也在確診名單中。

Kerala Chief Minister In Self-Isolation After 22 Officials Test Positive



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據悉，這架失事客機為7日從杜拜飛往印度的IX-1344航班，是一架載有190人的新冠肺炎撤僑專機，在降落過程中發生意外，造成包括正副機長在內有18人罹難，100多名人員受到輕重傷。

據生還者指出，在降落前45分鐘全部乘客都已繫好安全帶，結果過了20分鐘飛機仍在盤旋，本以為是惡劣的天氣讓飛行員看不到降落跑道，接著就聽到廣播傳來聲音，「他說著『科澤科德降落（Calicut land）』但還沒說完就斷了，過了兩三分鐘後，我們就墜毀了。 」

印度民航總局和飛機事故調查局（Aircraft Accident Investigation Bureau，AAIB）組成調查小組隨即展開調查，已尋獲飛機上的黑盒子及座艙語音紀錄器。