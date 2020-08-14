逃亡科學家閻麗夢爆　新型冠狀病毒是用「兩種病毒」改造而成

▲英國奧爾德姆行人配戴口罩，從繪有病毒圖片的廣告看板前通過。（圖／路透）



文／中央社

逃亡美國的前香港大學公共衛生學院學者閻麗夢在當地接受媒體訪問時說，新型冠狀病毒是根據中國軍方研究所從蝙蝠身上發現的兩種冠狀病毒，在實驗室改造而得，非出於自然界。

美國新聞頻道Newsmax TV於11日播出訪問閻麗夢（ Li-Meng Yan，音譯）的影片。她聲稱中國政府早在公布引發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的SARS-CoV-2病毒前，就知悉這種病毒存在，「知悉時間之早，超乎你我想像」。閻麗夢今年4月離港赴美。

閻麗夢在訪問中表示，中國早知這種新型病毒會人傳人，也知道病毒並非來自武漢華南生鮮市場，既非源於自然，也不是來自蝙蝠或穿山甲，且中方早在去年12月就有了病毒基因組序列，當時武漢已有疫情，中國卻試圖隱瞞，甚至不告知醫護人員，放任人們感染，也未將實情公諸於世。

她聲稱，這次大流行的新型冠狀病毒是來自解放軍發現和擁有的舟山蝙蝠病毒，而中國與世界衛生組織（ WHO）及包括她原先任職的港大很多頂尖專家，卻合力隱瞞資訊，把大家的注意力轉移到中國病毒學者石正麗的虛構RaTG13蝙蝠病毒，以及之後的穿山甲病毒上。

她還指控，羥氯奎寧（hydroxychloriquine）長期用於治療瘧疾及自體免疫疾病，而這些疾病其實與新型冠狀病毒所引發疾病相似，可用羥氯奎寧預防或早期治療，「但他們卻全力阻止大家知道這種藥物，還散播謠言，破壞這種長期安全藥物的形象」。

閻麗夢說，新型冠狀病毒「是在實驗室根據中國軍方研究所從蝙蝠身上發現的ZC45和ZXC21冠狀病毒所改造而來」，這些基因序列於2017年到2018年曝光，可在美國國家衛生研究院（NIH）基因資料庫中查到。她還說抵達美國後，已向聯邦調查局（FBI）作證數次，也有很多美國政府人士與她接觸，但細節不便透露。

她還說不信任所有主張新型冠狀病毒源出自然的專家，因為身為專家，他們肯定能從中國政府那套說法中察覺有異。

閻麗夢7月接受美國福斯新聞（Fox News）訪問，指控中國政府早知病毒會人傳人；之後又接受過前白宮策士巴農（Steve Bannon）的節目訪問，聲稱新型冠狀病毒來自解放軍發現和擁有的蝙蝠病毒，源於自然演化的可能性為零。她這次受訪內容與之前大致雷同。

根據英文維基百科，Newsmax TV是2014年所成立的新聞頻道，一般被認為屬保守派立場，也播出許多由保守派媒體人士所主持的節目。

雖然美國總統川普及巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等人都支持以羥氯奎寧治療新型冠狀病毒，但已有數項研究發現這種藥物對輕症患者並無療效，台灣的臨床試驗也顯示並不特別有效，6月初就已不把羥氯奎寧放在治療指引的建議用藥中。

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