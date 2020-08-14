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發最後一條微博！美國駐成都總領館「會想念中國西南地區的人民」　網嗆爆

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▲▼ 27日上午10時，美國駐成都總領事館閉館。（圖／路透社）

▲ 美國駐成都總領事館7月27日閉館。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中美關係不斷升溫，從貿易戰打到外交戰，先前美國要求中國駐休士頓總領事館關閉後，中國作為報復，同樣限美國72小時內，關閉駐成都總領事館。美國駐成都總領事館今（14）日發最後一條微博稱，「我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼」。

美國駐成都總領事館14日上午在微博發文稱，自1985年10月16日到2020年7月27日，作為夥伴的他們都與中國西南地區的人民一道，推動該地區的快速增長和發展，促進國際合作。

▲▼美國駐成都總領事館。（圖／路透）

文章提到，這35年的每一天，他們的員工都在為數以千計的中國學子和旅行者發簽證，尋找促進兩國間貿易的機會，分享美國文化，並與中國社會的各個方面建立關係，以增進雙方相互了解。

最後，美國駐成都總領事館還發出39秒的影片，並表示他們會想念中國西南地區的人民，以及已建立的友誼，並強調「這是我們的最後一條微博」。

貼文一出，不少網友不領情，留言嗆「西南地區的發展你們貢獻啥了？」、「等一下，我國中西部地區的發展跟你有半毛錢關係嗎？害你推動的發展？要點臉行嗎」；但也有人表示「一路走好」、「向總領事和夫人問好」。

▲▼美國駐成都總領事館發最後一條微博。（圖／翻攝微博）

▲美國駐成都總領事館發最後一條微博。（圖／翻攝微博）

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