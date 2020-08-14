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蘇貞昌視察曾文水庫關切南台灣水情　黃偉哲感謝中央大力挹注台南水資源建設

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▲行政院院長蘇貞昌南下視察曾文水庫水情以及水庫清淤執行概況，實際了解並關切重要水資源整體治理策略，掌握大台南地區穩定供水之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院院長蘇貞昌南下視察曾文水庫水情以及水庫清淤執行概況，實際了解並關切重要水資源整體治理策略，掌握大台南地區穩定供水之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年上半年降雨少水庫蓄水量吃緊，行政院院長蘇貞昌14日南下視察曾文水庫水情以及水庫清淤執行概況，由經濟部水利署長賴建信進行報告，台南市副市長許育典全程陪同，實際了解並關切重要水資源整體治理策略，掌握大台南地區穩定供水之目標。

▲行政院院長蘇貞昌南下視察曾文水庫水情以及水庫清淤執行概況，實際了解並關切重要水資源整體治理策略，掌握大台南地區穩定供水之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院長蘇貞昌表示，過去建水庫採日本人的設計、美國人的方式，且當時沒有顧及到那麼大的清淤量，台灣地質脆弱，易受颱風、地震影響地面，依台灣都市發展現況已難以再建水庫，因此現有水庫之清淤、蓄水量提高更為重要，除增加山上植被、禁止濫伐以外，蘇貞昌也特別指示，水利署目前擬定2021年清淤510萬方的目標，需再加速提前完成，只要用對方法，中央對於水利署之水資源及水庫清淤經費將無上限支應，全力支持。

▲行政院院長蘇貞昌南下視察曾文水庫水情以及水庫清淤執行概況，實際了解並關切重要水資源整體治理策略，掌握大台南地區穩定供水之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於今年氣候異常，6月份降雨偏少，7月份也沒有颱風，曾文水庫蓄水量較歷年同期平均蓄水量為低，台南市長黃偉哲表示，感謝蘇院長對南台灣水資源建設的重視及促成，也特別感謝水利署、南區水資源局與台南市政府一起合作，透過加速辦理各項水資源建設、水庫清淤及減少漏水等工作，以全面並系統性地提升供水效能，讓整個大台南市用水在這幾年來都能夠無虞。

▲行政院院長蘇貞昌南下視察曾文水庫水情以及水庫清淤執行概況，實際了解並關切重要水資源整體治理策略，掌握大台南地區穩定供水之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市水利局表示，現階段曾文水庫蓄水量約為1億5千萬立方公尺，約剩3成水量，蓄水量較往年偏低，以目前主要降雨以午後局部雷陣雨為主之降雨型態，水庫蓄水量短時間內難有顯著提昇，感謝經濟部水利署及南區水資源局提前部署，並持續召開供水情勢檢討會議，因應氣候變遷，檢討管控各區水情，從水庫蓄水量、區域調度、灌溉管理等面向，謹慎管控各標的用水，台南市目前供水穩定無虞；亦期盼未來有足量降雨，水庫充實。

▲行政院院長蘇貞昌南下視察曾文水庫水情以及水庫清淤執行概況，實際了解並關切重要水資源整體治理策略，掌握大台南地區穩定供水之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院長蘇貞昌隨後也至烏山頭水庫，參觀嘉南大圳之父-八田與一紀念園區，感念八田與一技師的貢獻，讓嘉南大圳這個重要的水利設施，至今1百年，還能夠服務嘉南平原的農民，讓嘉南平原成為台灣的穀倉。

▲行政院院長蘇貞昌南下視察曾文水庫水情以及水庫清淤執行概況，實際了解並關切重要水資源整體治理策略，掌握大台南地區穩定供水之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇貞昌院長期許相關單位擬定治水策略要加快、加大力道，中央也會全力配合支持經費，讓國民用水無虞，才能對前人的辛苦感謝，對後人的生活交代。

蘇貞昌院長視察行程，除台南市副市長許育典率水利局長韓榮華、觀光旅遊局長郭貞慧陪同，立法委員郭國文、賴惠員、市議員陳秋宏也到場關心。

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