影／曾被挖苦「敗選聯盟」　蘇貞昌稱讚陳其邁：他讓台灣防疫成功

記者蘇晏男／高雄報導

高雄市長補選倒數1日！行政院長蘇貞昌14日特別南下為民進黨候選人陳其邁選前之夜站台。蘇貞昌發言時表示，他和陳其邁2年前選輸，導致入閣後被國民黨立委挖苦是「敗選聯盟」，但這次新冠肺炎台灣防疫可以如此成功，其中一個原因就是陳其邁很認真才能顧得這麼好。

蘇貞昌表示，大家明天能選市長，不是突然天上掉下來，也不是國民黨自己反省後改的，是台灣人很勇敢、一次又一次拼來的。兩年多前其他和陳其邁選戰失利，後來總統蔡英文請他當行政院長，而他請陳其邁當行政院副院長，卻在立法院被國民黨立委質詢時，被挖苦、被看不起，說他們是「敗選聯盟」。

蘇貞昌指出，兩個落選的來當行政院院長、副院長，他們咬緊牙根認真做，就任第一天他就到機場把非洲豬瘟擋住。到今天全世界都被中國大陸非洲豬瘟染紅，整個大陸都紅的、越南寮國緬甸印度北韓南韓到菲律賓印尼都變紅的，只有台灣守住。

蘇貞昌強調，陳其邁從大學生開始打拼一直到做到副院長也這麼拚，這次新冠肺炎台灣可以顧到這麼好，防疫成功連美國總統都派衛生部長來台灣，誇獎台灣防疫成功，其原因是，一個是衛生部長陳時中，一個是公衛學術底子的陳其邁很認真才能顧得這麼好。

蘇貞昌也說，所以各位鄉親父老，一個政治人物要當市長、首長，不是突然提名出來選就可以，也是要一層一層練，要有心、要有訓練、要有基礎、要肯打拼，所以這叫做「有政府，會做事」。

▲行政院長蘇貞昌南下為陳其邁選前之夜站台。（圖／記者林敬旻攝）

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