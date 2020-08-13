第1屆「南台灣大餅節」台南登場　黃偉哲親臨感謝

▲第1「南台灣大餅節」甄選結果出爐，30家業者脫穎而出，台南市就佔了6家，台南市長黃偉哲感謝在場所有參與競賽業者支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第1「南台灣大餅節」甄選結果出爐，30家業者脫穎而出，台南市佔了6家，分別是深緣及水、明新食品、一味香、康鼎食品、和合信餅店及順利餅舖，台南市長黃偉哲13日親自出席頒獎典禮，感謝在場所有參與競賽業者支持，黃偉哲希望透過這次活動，激發業者創意的火花，研發更美味的糕餅，造福更多的結婚新人。





台南市長黃偉哲表示，能獲選第1屆2020南台灣大餅節的產品，都是一時之選，禮俗大餅在婚姻當中扮演很重要的一個角色，就像台南人一樣，「台南人很重禮數」，所謂的嫁妝一牛車；去年林志玲結婚，林志玲是台南人，台南市政府就代表市民獻上祝福，送給她十二樣禮，除了是城市行銷的一部份，但最重要的是代表過去就有這樣的婚禮禮俗。



黃偉哲進一步表示，為了要讓這樣的禮俗能夠傳承下去，能夠讓我們的後代子孫、更多的朋友知道，很感謝經濟部商業司、商研院，舉辦第一屆的南台灣大餅節，相信接下來這個活動就會變成全台灣的大餅節，雖然各地方有不同的禮俗，但從南台灣重新出發是有其道理，畢竟台灣的文化在4百年前就是從南台灣開始，以今天得獎的糕餅業者為例，這不是一下子冒出來的，都是非常具有悠久歷史的老店，而且是非常具有工藝傳承的常勝軍。





經濟部商業司副司長陳秘順表示，為推廣南部各縣市優質的中式大餅，協助大餅產業發展及創新，創造更多元的經濟價值，今年首度辦理「南台灣大餅節甄選活動」，吸引南台灣33家業者，總計56件優秀產品參選，獲選業者的產品，整體風味及包裝設計均展現製餅工藝的高規格及水準，今日表揚外，也將安排30家業者參加8月28日至31日在台北世貿一館舉辦的「2020台北食品暨伴手禮國際博覽會」，實體宣傳，讓南台灣大餅飄香千里，屆時歡迎各界踴躍到場參觀選購。



由經濟部商業司舉辦的第一屆「南台灣大餅節」，分為「傳承組」和「創新組」，各選出15組入選業者，今日在台南市全美戲院頒獎表揚，隆重熱鬧，市議員許至椿出席致意，現場展示入選的30家業者大餅，個個講究口味和包裝，最難得的是，該競賽將傳統工藝和產品創新分別評比，一方面讓不同性質的產品同時被發掘，甚至開發更多糕餅中的亮點，另一方面也提供優質業者給準備結婚的新人做選擇，有助提升南台灣的大餅文化發展。

・囊括各國料理，味蕾環遊世界

