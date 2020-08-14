參加告別式「狂拗免費口罩」　禮儀師神回擊...家屬閉嘴走人！網笑：燒給他

▲家屬出席喪禮，沒準備口袋！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

當奧客老是把「以客為尊」掛在嘴邊，該怎禮貌反擊？一名禮儀師抱怨，日前一場告別式上，有家屬忘記自備口罩，堅持要叫原PO免費提供一個，還狠酸「現在不是很競爭嗎？要服務周到啊！」對此，原PO禮貌回應，「我們是禮儀公司，不是藥局」，家屬當下氣得走人，讓大批網友笑虧「給他紙紥的吧！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，本身從事殯葬業，最近處理一場告別式時，其中一位家屬來要口罩，原PO禮貌回應，「不好意思，我們沒有提供口罩」，然而家屬不死心，認為提供口罩是應該的，「妳們禮儀公司不是要重服務嗎？」對話如下：

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家屬：啊你們這樣服務不好，要改進啦！跟妳們公司說一下啦，現在不是很競爭嗎？要服務周到啊！



原PO：先生，我們是禮儀公司，不是藥局，我們自己也缺貨噢



家屬：我就出門記得帶檳榔，忘記帶口罩，你們連一個都不給我？



原PO：不好意思，真的沒辦法

▲家屬認為，提供口罩也是服務之一！（示意圖／記者劉維榛攝）



拗不到免費口罩，家屬氣得轉身走人，而原PO仍展現專業，臉上掛著不失禮貌的微笑，然而內心卻是狂罵，「口罩我沒有多的啦，衛生棉要不要？一樣是不織布、而且還更透氣棉柔咧！」

文章貼出後，大批網友也幫忙出氣，「記得帶檳榔，那腦袋怎麼不會忘記？笑著對他說，下次服務你家的時候會記得呦」、「禮儀師們辛苦了...為什麼還會遇到這種奧客」、「預定生前契約送口罩，全額一次付清再加碼送一盒口罩」、「笑死，自己不會去領，口罩比檳榔便宜耶」、「先生你確定要嗎？我們口罩都是用燒的哦」、「 服務是用錢買的，這原則一直都沒變」。

▼網友也看傻！（圖／翻攝爆怨公社）

