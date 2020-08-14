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路過拿到最後一張號碼牌！屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買

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▲▼ 屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲屈臣氏今發售特殊色組合，比想像中好買。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

屈臣氏今開賣中衛特殊色組合，因有「預期買不到」心理作祟，現場除了特別需求民眾排隊，其他的多半是經過看到人潮進來碰運氣，現場排隊民眾坦言其實口罩夠用，能買到特殊當然更好，記者10：20實際走訪，竟然還有號碼牌可領。

▲▼屈臣氏8/14首賣中衛口罩「特殊色組合」 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏今販售中衛特殊色組合，207元。

▲▼ 屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ 屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲現場排隊人潮亂中有序，民眾熱心自製號碼牌。

▲▼ 屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲屈臣氏官方號碼牌，11點憑號碼購買，超過12點即放棄機會。

▲▼ 屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲發完號碼牌後，店家公布已售完。

為疏通排隊人潮，屈臣氏昨預先公布販賣門市供消費者查詢，官方公布統一10：30發放號碼牌，記者走訪兩家門市，第一家為體諒民眾，10：15已發完號碼牌，第二家則是遵守規定準時發放，也因如此現場排隊民眾擠爆門市，更有熱心排隊民眾自製60個號碼牌先預先發放，以免有插隊等意外狀況發生。

▲▼ 屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲大多民眾都是盲目跟排，不知道在排什麼口罩。

記者拿到號碼牌同時，相隔1分鐘路程的康是美也瞬間排成一條長長隊伍，康是美今也販售中衛醫療口罩袋裝（潮橘、月河藍）和恆大優衛口罩盒裝，每人限購一袋/一盒，現場售完為止。

▲▼ 屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲恆大優衛口罩，50片盒裝，299元。

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