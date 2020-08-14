5千盒「丹寧粉+冰河藍」開搶！基隆札幌藥妝慶開幕　加碼再賣香氛醫療口罩

▲札幌藥妝進駐基隆國際百貨，將於開幕期間販售5000盒萊潔口罩。（圖／業者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣正值後疫情時代，不少民眾在備足口罩的同時，也不忘兼顧美觀。札幌藥妝進駐基隆NPLAZA國際百貨，今（14）日至16日開幕期間，會陸續販售萊潔「丹寧玫瑰」及「冰河藍」口罩，共計5000盒，同時也加碼開賣萊潔玫瑰醫療香氛口罩5000袋，讓民眾不再因買不到口罩而恐慌。

萊潔「玩色．炫彩系列」口罩一直廣受消費者喜愛，熱門色丹寧玫瑰及冰河藍也再次重磅登場。札幌藥妝進駐基隆NPLAZA國際百貨後，將於開幕期間今（14）日至16日與全國電子合作，攜手販售限量5000盒的丹寧玫瑰口罩及冰河藍口罩，一盒50入，售價349元。

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▲札幌藥妝開幕期間為今（14）日至16日。（圖／業者提供）

▼販售資訊。（圖／翻攝自Facebook／佑全保健藥妝&健康人生藥局）

民眾只要憑當日消費發票（不限金額），即可購買丹寧玫瑰及冰河藍口罩，每人限購1盒，售完為止；札幌藥妝也加碼販賣5000袋萊潔玫瑰香氛口罩（加濃版），一袋3入裝，售價89元。

▲基隆札幌藥妝開幕盛況。（圖／業者提供）

►►其他藥妝口罩販售資訊如下：

美廉社昨（13）日至25日開放「不限身分預購」南六醫療口罩，每盒50片裝，售價259元，一人至多限購5盒，訂購完成後5日可至原門市取貨，全台限量5萬盒。

蝦皮購物每日下午5時限量開賣「福德好罩」，盒裝50入售價399元，民眾可任選雲彩紫、櫻花粉或水漾藍，每人每日最多可購買2盒，且1盒即享免運，24小時內就可送達。

Yahoo奇摩購物每日上午11至12時開放販賣成人口罩，有中衛、匠心、宏瑋、3M Nexcare等醫用口罩可購買，每人限購一盒。

永猷口罩為國家口罩隊的成員，採自產自銷，會在FB粉絲專頁開放民眾團購。今（14）日10時將準時開團預購9月的口罩，詳情亦於明日公布於臉書。