　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今明雷雨區擴大！日本熱浪、琉球南方低氣壓雙重影響　一路下到晚上

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣配圖 哈格比颱風擦邊過 台北市間歇性大雨陣風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受到琉球南方海面低氣壓影響，今明兩天台灣東半部、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到琉球南方海面低氣壓影響，今明兩天台灣東半部、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨。西半部午後雷雨範圍也增加，甚至還會下到晚上。氣象專家提醒，由於日本熱浪盤據導致大氣不穩定釋放，要慎防強對流發生。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(14)日各地晴朗炎熱，最高溫約36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，中午前後仍要防曬、防中暑。大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，並影響部分平地，有大、豪雨及「大雷雨」發生的機率，應注意防範「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲氣象局針對台北市地區發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市地區為黃色燈號，請注意。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，未來一週中層「太平洋高壓」中心大約在日本附近徘徊，沉降作用強、大氣穩定；其低層則是亞洲大陸東移的乾熱氣團，盤據日本的「熱浪」未見舒緩。而台灣則是在中層「太平洋高壓」的邊緣，沉降作用弱，低層則是偏南至東南風、暖濕的空氣，致使大氣不穩定。中午前大致晴朗炎熱；下午則因陽光加熱，大氣不穩定釋放，常有強對流發展。

週六至下週四(15至20日)各地為晴朗炎熱，最高溫約36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，中午前後仍要防曬、防中暑。午後山區對流旺盛，並擴及部分平地，有局部陣雨或雷雨，並有「大雷雨」發生的機率。南方水氣多，恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／iOS驚傳大規模故障！狂跳錯誤訊息　iPhone、iP
李小龍當年死在她床上！豔星41年後吐真相　新歡撞臉嫩版李小龍
快訊／國道火燒車！　2萬件「防疫隔離衣」被燒毀
復興空難逃死！小黃司機求償敗訴成廢人　悲慘遭遇曝光：親友急了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北101「日租套房」驚傳兼營居家檢疫　暴利！14天爽收13萬元

今明雷雨區擴大！日本熱浪、琉球南方低氣壓雙重影響　一路下到晚上

全民救命！花蓮女嬰「心臟問題」今早送台北醫院　救護車司機淚求讓道：拜託您

最浪漫高空約會！星宇航空「七夕雙機」開搶時間出爐　推限量版情人雅座

「陸版林志玲」被酸民嗆整成豬頭！　本尊氣炸回擊：比你好看

復興空難逃死！小黃司機求償敗訴成「廢人」　悲慘遭遇曝光：親友急了

當正職拚業績！檢舉達人一年賺走「80萬獎金」　超狂成果曝光

代言做公益！　阿春部長為喜憨兒拍片宣傳

騎車躲太陽「罰單價碼」曝光！5大地雷一次看　最重罰2萬4千元

水上樂園浪抓比基尼妹！變態男學生疑被起底　校方棒球隊回應了

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

中南部高中生創防疫歌《孤獨黑夜》感謝白衣天使及政府...一聽秒哭！

台北101「日租套房」驚傳兼營居家檢疫　暴利！14天爽收13萬元

今明雷雨區擴大！日本熱浪、琉球南方低氣壓雙重影響　一路下到晚上

全民救命！花蓮女嬰「心臟問題」今早送台北醫院　救護車司機淚求讓道：拜託您

最浪漫高空約會！星宇航空「七夕雙機」開搶時間出爐　推限量版情人雅座

「陸版林志玲」被酸民嗆整成豬頭！　本尊氣炸回擊：比你好看

復興空難逃死！小黃司機求償敗訴成「廢人」　悲慘遭遇曝光：親友急了

當正職拚業績！檢舉達人一年賺走「80萬獎金」　超狂成果曝光

代言做公益！　阿春部長為喜憨兒拍片宣傳

騎車躲太陽「罰單價碼」曝光！5大地雷一次看　最重罰2萬4千元

水上樂園浪抓比基尼妹！變態男學生疑被起底　校方棒球隊回應了

快訊／李坤儀夫妻現身濟南教會　低調送李登輝最後一程

白宮：川普促成以阿建交　可以爭取諾貝爾和平獎

以阿對「約旦河西岸占領區」沒共識　以色列：不會放棄我們土地的權利

瘋電影／北海小英雄　以智取勝的小威

李登輝抵濟南教會入殮火化禮拜　會場佈置低調簡樸

iOS設備狂跳「iTunes Store」錯誤訊息　iPhone、iPad都中招

李小龍當年死在「她」床上！豔星41年後吐真相　新歡撞臉「嫩版李小龍」

全球第一國！扛不住新冠疫情　南半球小國宣布滅亡「賣地償債」

麻希正顎手術「前後對比照」公開！　告別20年困擾曝「最大變化」：感覺超棒

花2500元買「3000面額振興券」！他付錢收到「空包彈」傻眼

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

生活熱門新聞

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

當正職　檢舉達人一年賺80萬獎金

騎車躲太陽　5大罰單價碼曝光

跳級考上台大醫！網洗版仇富...釣出家境後段班台大妹

水上樂園抓比基尼妹！男學生疑被起底　校方回應了

戴口罩+實名制！這2招超省時方便

客人忘帶錢！熊貓哥上樓「卻要等鎖匠來」氣炸

陸版林志玲被嗆「整成豬頭」　氣炸回擊！

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

7號颱「無花果」生成機率曝！

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

更多熱門

相關新聞

火山灰低壓接近！明後午後雷雨彈熱區曝

火山灰低壓接近！明後午後雷雨彈熱區曝

原先的第6號熱帶性低氣壓已減弱為一般低壓，天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，該低壓把處飄的西之島火山灰捲入，是一個有趣現象，明後天受影響，午後雷陣雨範圍會稍大。氣象局表示，受低壓影響，東半部、恆春半島有雨，午後西半部雨勢明顯，有局部大雨機率，下雨時間長，可能持續到晚上。

快訊／大雨特報雨彈來襲　水利署示警：高雄市二級淹水警戒

快訊／大雨特報雨彈來襲　水利署示警：高雄市二級淹水警戒

大雨特報範圍擴大　北北基10縣市防雨

大雨特報範圍擴大　北北基10縣市防雨

10天連生4颱！專家認是颱風爆發期

10天連生4颱！專家認是颱風爆發期

低壓對流噴發恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

低壓對流噴發恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

名嘴求歡遭拒　爆老公不舉半年　

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

老闆失聯陳屍　酒店小姐全哭慘

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面