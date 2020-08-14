今明雷雨區擴大！日本熱浪、琉球南方低氣壓雙重影響　一路下到晚上

▲受到琉球南方海面低氣壓影響，今明兩天台灣東半部、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到琉球南方海面低氣壓影響，今明兩天台灣東半部、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨。西半部午後雷雨範圍也增加，甚至還會下到晚上。氣象專家提醒，由於日本熱浪盤據導致大氣不穩定釋放，要慎防強對流發生。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(14)日各地晴朗炎熱，最高溫約36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，中午前後仍要防曬、防中暑。大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，並影響部分平地，有大、豪雨及「大雷雨」發生的機率，應注意防範「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。

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▲氣象局針對台北市地區發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市地區為黃色燈號，請注意。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，未來一週中層「太平洋高壓」中心大約在日本附近徘徊，沉降作用強、大氣穩定；其低層則是亞洲大陸東移的乾熱氣團，盤據日本的「熱浪」未見舒緩。而台灣則是在中層「太平洋高壓」的邊緣，沉降作用弱，低層則是偏南至東南風、暖濕的空氣，致使大氣不穩定。中午前大致晴朗炎熱；下午則因陽光加熱，大氣不穩定釋放，常有強對流發展。

週六至下週四(15至20日)各地為晴朗炎熱，最高溫約36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，中午前後仍要防曬、防中暑。午後山區對流旺盛，並擴及部分平地，有局部陣雨或雷雨，並有「大雷雨」發生的機率。南方水氣多，恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率。