「火山灰低壓」接近！明後2天午後雷雨彈熱區曝　可能一路下到晚上

▲火山灰低壓周末臨，午後雷雨增。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

記者賴文萱／台北報導

原先的第6號熱帶性低氣壓已減弱為一般低壓，天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，該低壓把處飄的西之島火山灰捲入，是一個有趣現象，明後天受影響，午後雷陣雨範圍會稍大。氣象局表示，受低壓影響，東半部、恆春半島有噢，午後西半部雨勢明顯，有局部大雨機率，下雨時間長，可能持續到晚上。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」日前表示，第6號熱帶性低氣壓以邊走邊減弱的機會較高，成颱機會降低，但把到處飄的西之島火山灰捲入，是一個有趣現象。稍早該熱帶低壓也已被聯合颱風警報中心（JTWC）宣告死刑，成為普通低壓，不會變成颱風。

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不過，台灣颱風論壇提醒，「火山灰低壓」也就是原先第6號熱帶性低氣壓，終於爬到台灣來了，預計明後兩天受到其影響，午後雷陣雨的範圍會稍稍擴大，但影響有限，不必太擔心。





▲低壓靠近帶來水氣，東半部、恆春半島局部短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨區擴大。（圖／中央氣象局）

另外，目前菲律賓東方有些熱帶系統正在發展中，雖然還是一盤散沙，但預報上漸漸有些熱帶擾動的跡象，後續將持續追蹤。

▲火山灰低壓周末臨，午後雷雨增。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒則指出，目前位於琉球南方海面的低壓，結構上鬆散，預期不會再增強，明後兩天接近台灣東部海域將帶來水氣，東半部、恆春半島局部短暫陣雨或雷雨，午後雷雨以西半部為主，有局部大雨機率，下雨時間也較長，可能會下到晚上。

▲周五、六受到低壓影響，午後雷陣雨範圍增，西半部為降雨熱區，雨勢可能延續到晚上。（圖／記者李毓康攝）

周日後，恢復以太平洋高壓影響為主的天氣型態，各地天氣穩定，僅東南部、恆春半島有零星陣雨，午後西半部跟各地山區注意局部雷陣雨發生，但雨量上會較明後天更為減少。

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