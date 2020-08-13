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10天連生4颱！專家認是颱風爆發期　今年趨勢「生成位置接近家門口」

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▲▼颱風爆發期。（圖／中央氣象局）

▲8月短短10天就生成4個颱風，賈新興認為，確實是颱風生成的爆發期。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

天氣風險公司總監賈新興日前發布「從歷史資料看颱風爆發期正式啟航時間」分析數據，發現在歷年8/1-8/10颱風生成數中，1955年最多有5個颱風生成，其次在1960年、1981年、2006年以及今年都有4個颱風生成，顯見確實是颱風生成的爆發期。

根據1951年至2019年的數據資料，從7月中至11月中每10天的颱風生成個數，其中在8/1-8/10歷年颱風生成數的時間序列發現，這10天中最多有5個颱風生成，發生在1955年；其次是4個颱風的生成，分別發生在1960/1981/2006以及今年。

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▲▼從歷史資料看颱風爆發期正式啟航時間。（圖／翻攝自賈新興臉書）

▲從歷史資料看颱風爆發期正式啟航時間。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興說，這10天的颱風生成中位數是2個，75%的發生數也是2個，今年8/1-8/10颱風生成數明顯偏多，確實是颱風生成的爆發期。他也坦言，這波爆發期從預報的角度來看，確實是沒有預測到，大概只在7月底時的預測提到8/8-8/13的一小波。

進一步從7月中至11月中，歷年每10天的颱風生成數利用盒鬚圖的方式來呈現，7/21-7/31大致上是西北太平洋颱風生成，正式啟航的時間點，基本上也跟西北太平洋季風指標正式啟動的氣候時間點一樣。

▲▼從歷史資料看颱風爆發期正式啟航時間。（圖／翻攝自賈新興臉書）

▲從歷史資料看颱風爆發期正式啟航時間。（圖／翻攝自賈新興臉書）

而7/21至8/31將近1個多月的時間，從盒鬚圖也看到這期間，颱風生成的中位數是2個。75%的百分化是3個，也就是說這期間的每個10天，有>=3個的颱風生成都算是異常偏多的；9月之後的每10天，若有颱風生成>=2也都算是異常偏多。因此之後將以這個每10天的颱風生成數>=75%，就定義為颱風的爆發期發生。

另外，賈新興也說，今年這幾個颱風生成的位置都非常接近家門口，這樣的氣候趨勢最早在6/19就提到熱帶海溫有偏冷的跡象要留意。

▲▼颱風天氣展望-颱風生成離台灣比較近。（圖／氣象局提供）

▲氣象局預報中心主任呂國臣表示，反聖嬰年，颱風生成離台灣比較近。（圖／氣象局提供）

氣象局先前舉行颱風季展望記者會時，預報中心主任呂國臣也提到，以統計模式跟動力模式來看，今年西北太平洋受到反聖嬰現象影響，對台灣地區高溫有明顯影響，今年夏季是偏高溫狀況，會出現極端高溫。預計侵台颱風個數約3~5個左右，由於是反聖嬰發展年，預測颱風形成位置會比較接近台灣，也因此預警時間也較短一點，呼籲民眾屆時要注意最新資訊。

至於颱風強度方面，聖嬰年颱風生成位置比較遠，颱風在行進過程中，容易達到中颱或強颱強度，但以今年為反聖嬰年來說，由於颱風相對生成的位置離台灣會較近，也因此侵台颱風的強度預估會較弱。

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