快訊／下班注意！大雨特報範圍擴大　北北基等10縣市防雷擊、強陣風

▲午後雷陣雨襲，氣象局發布大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：17:36

午後對流爆發，氣象局今（13）日持續更新大雨特報範圍，大台北、高雄、屏東地區、南投至臺南山區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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大雨特報範圍：

基隆市、台北市、新北市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市 、屏東縣、宜蘭縣

▲氣象局持續發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局稍早再度針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止。示警區域包含高雄市鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、橋頭區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區；屏東縣九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉。

氣象局稍早已針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分止。提醒當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

▲午後雷陣雨襲，氣象局發布大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

高雄、屏東大雷雨示警區域包含，高雄市林園區、大寮區；屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、泰武鄉、來義鄉。

▲高屏午後大雷雨。（圖／中央氣象局）

今日太平洋高壓影響，各地天氣穩定、大多為多雲到晴的天氣，台東、恆春半島及澎湖有零星短暫降雨。但午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，氣象局提醒，前往這些區域活動的朋友，外出請攜帶雨具備用。

周五各地大多為多雲到晴的天氣，僅東南部地區偶有零星短暫降雨；午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

周六低氣壓影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，但要留意午後雷陣雨範圍擴大，並有局部大雨發生的機率。

下周日至下周三太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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