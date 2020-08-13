連4天防大雷雨！低壓「對流噴發」恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

▲天氣風險公司指出，該熱帶系統正噴發旺盛的閃電訊號。天氣風險公司總經理彭啟明說，要持續關注。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今起4天防大雷雨！中央氣象局觀測，目前位於日本南方海面有個低氣壓，朝琉球群島靠近。至於未來是否有機會進一步增強成熱帶性低氣壓，或是今年第7號颱風「無花果」，氣象局表示，機率不大，但周六會影響台灣天氣。天氣風險公司指出，該系統正噴發旺盛的閃電訊號，表示目前對流發展相當旺盛，如果要有進一步發展，對流旺盛是必要過程。氣象專家吳德榮則提醒，今到周日有大雷雨發生機率。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天（13日）太平洋高壓稍微增強，午後雷陣雨範圍比12日明顯減少，主要在各地山區和南部平地，要注意短時強降雨，可能山區、少部分地區有局部大雨發生機率；因風向為東南風，台東、恆春半島有零星降雨，澎湖也可能有些降雨。

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劉沛滕說，今各地大部分為晴到多雲的炎熱天氣，高溫約在33至35度，其中大台北有局部36度高溫發生機率；周五天氣和今類似，高壓仍比較強，午後雷雨範圍較小，主要在南部平地和各地山區，仍有局部大雨發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，周六有個低氣壓比較接近台灣，可能帶來一些水氣，東半部和恆春半島有不定時降雨，其他地區午後雷雨範圍比較大，有局部大雨發生機率；周日到下周三高壓影響，午後雷雨較少。

至於目前在日本南方的低壓，未來是否可能進一步發展成熱帶低壓或颱風？劉沛滕分析，它之前狀況比較好時是熱帶低壓，現在比較差減弱為低壓，往琉球群島靠近過程中，仍會有對流雲系發展，但要再增強的機率不大。

天氣風險公司12日深夜在臉書說，閃電監測網看到1000公里外的熱帶系統「06W」（低壓），正在噴發旺盛的閃電訊號，表示目前對流發展相當旺盛；雖對流很旺不一定能讓擾動開始有組織、旋轉，但一個熱帶擾動如果要有進一步發展，對流旺盛是必要過程。天氣風險表示，雖大多數模式不支持06W的發展，但可以透過各種監測工具觀察一下。

▲▼氣象局分析，該低壓持續增強機率不大。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨在日本南方海面的熱帶擾動（原TD08），因環境垂直風切大，結構仍呈現高低層分離；最新美國系集模式（GEFS）模擬的路徑，周六大致接近台灣東北方海面，經過的海域海洋熱含量高是有利其維持環流強度，但環境垂直風切則是愈來愈大，周六掠過東北方海面時將進一步減弱，其殘餘的環流是否影響台灣天氣，與距離遠近密切相關，而模擬顯示有不確定性，宜持續觀察。



吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地晴朗炎熱，最高溫約36度左右，地理環境特殊的地點有升至37度的機率；大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，並影響部分平地，有大、豪雨及大雷雨發生的機率，應注意防範「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。



吳德榮指出，周五至周日各地為晴朗炎熱，最高溫約35、36度，地理環境特殊的地點有升至37度的機率；但大氣不穩定，午後山區對流旺盛，有陣雨或雷雨，並擴及部分平地，仍有大雷雨發生的機率，且南方水氣多，恆春半島及花東偶有零星短暫雨的機率。



吳德榮說，下周一至下周三盛行東南風，各地晴朗炎熱，最高溫約36度，地理環境特殊的地點有升至37度的機率；但大氣不穩定，午後山區對流旺盛，有陣雨或雷雨，新竹以南部分平地有受影響的機率，有較大雨勢，迎風面恆春半島及花東偶有局部短暫雨。

▼吳德榮表示，最新美國系集模式（GEFS）模擬的路徑，周六熱帶擾動接近台灣東北方海面。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▼各國模式最新預測低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）