　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連4天防大雷雨！低壓「對流噴發」恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲天氣風險公司指出，該熱帶系統正噴發旺盛的閃電訊號。天氣風險公司總經理彭啟明說，要持續關注。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今起4天防大雷雨！中央氣象局觀測，目前位於日本南方海面有個低氣壓，朝琉球群島靠近。至於未來是否有機會進一步增強成熱帶性低氣壓，或是今年第7號颱風「無花果」，氣象局表示，機率不大，但周六會影響台灣天氣。天氣風險公司指出，該系統正噴發旺盛的閃電訊號，表示目前對流發展相當旺盛，如果要有進一步發展，對流旺盛是必要過程。氣象專家吳德榮則提醒，今到周日有大雷雨發生機率。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天（13日）太平洋高壓稍微增強，午後雷陣雨範圍比12日明顯減少，主要在各地山區和南部平地，要注意短時強降雨，可能山區、少部分地區有局部大雨發生機率；因風向為東南風，台東、恆春半島有零星降雨，澎湖也可能有些降雨。

請繼續往下閱讀...

劉沛滕說，今各地大部分為晴到多雲的炎熱天氣，高溫約在33至35度，其中大台北有局部36度高溫發生機率；周五天氣和今類似，高壓仍比較強，午後雷雨範圍較小，主要在南部平地和各地山區，仍有局部大雨發生機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，周六有個低氣壓比較接近台灣，可能帶來一些水氣，東半部和恆春半島有不定時降雨，其他地區午後雷雨範圍比較大，有局部大雨發生機率；周日到下周三高壓影響，午後雷雨較少。

至於目前在日本南方的低壓，未來是否可能進一步發展成熱帶低壓或颱風？劉沛滕分析，它之前狀況比較好時是熱帶低壓，現在比較差減弱為低壓，往琉球群島靠近過程中，仍會有對流雲系發展，但要再增強的機率不大。

天氣風險公司12日深夜在臉書說，閃電監測網看到1000公里外的熱帶系統「06W」（低壓），正在噴發旺盛的閃電訊號，表示目前對流發展相當旺盛；雖對流很旺不一定能讓擾動開始有組織、旋轉，但一個熱帶擾動如果要有進一步發展，對流旺盛是必要過程。天氣風險表示，雖大多數模式不支持06W的發展，但可以透過各種監測工具觀察一下。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局分析，該低壓持續增強機率不大。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨在日本南方海面的熱帶擾動（原TD08），因環境垂直風切大，結構仍呈現高低層分離；最新美國系集模式（GEFS）模擬的路徑，周六大致接近台灣東北方海面，經過的海域海洋熱含量高是有利其維持環流強度，但環境垂直風切則是愈來愈大，周六掠過東北方海面時將進一步減弱，其殘餘的環流是否影響台灣天氣，與距離遠近密切相關，而模擬顯示有不確定性，宜持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地晴朗炎熱，最高溫約36度左右，地理環境特殊的地點有升至37度的機率；大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，並影響部分平地，有大、豪雨及大雷雨發生的機率，應注意防範「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

吳德榮指出，周五至周日各地為晴朗炎熱，最高溫約35、36度，地理環境特殊的地點有升至37度的機率；但大氣不穩定，午後山區對流旺盛，有陣雨或雷雨，並擴及部分平地，仍有大雷雨發生的機率，且南方水氣多，恆春半島及花東偶有零星短暫雨的機率。

吳德榮說，下周一至下周三盛行東南風，各地晴朗炎熱，最高溫約36度，地理環境特殊的地點有升至37度的機率；但大氣不穩定，午後山區對流旺盛，有陣雨或雷雨，新竹以南部分平地有受影響的機率，有較大雨勢，迎風面恆春半島及花東偶有局部短暫雨。

▼吳德榮表示，最新美國系集模式（GEFS）模擬的路徑，周六熱帶擾動接近台灣東北方海面。（圖／翻攝tropicaltidbits）

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▼各國模式最新預測低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
國3驚傳死亡車禍！車翻覆噴飛路邊...1死1傷
被冬粉騙了！營養師揭「爆肥麵條Top12」　第1名嚇歪網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連4天防大雷雨！低壓「對流噴發」恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

半年甩34kg肥肉！劉爾金用「168斷食法」配3招　 驚人前後對比照曝光

韓國經驗證實「入境篩檢成效不彰」　台大學者揭防疫關鍵：50%↑人把口罩戴好

「準無花果颱風」對決高壓關鍵一戰！路徑曝直逼台灣　周末「大雨來襲」

美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診…背後原因超暖心

台南第一獅子會捐贈「心測寶」及社服金　黃偉哲感謝獅兄姐讓台南成為一個有愛城市

小女子興趣當飯吃！　在職進修讓她月薪翻3倍

「澎湖張鈞甯」颱風天受訪表特板爆紅　美白小腿網友暴動「IG神到了」

全國技能競賽南分署授旗　甜美油漆女要拚金！

只能吃2顆葡萄乾！他淚訴童年苦境　「翻轉結局」網笑噴：還我眼淚

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

吳怡農愛上小11歲清新嫩女友　2周夜宿農舍：盼大家給我祝福

連4天防大雷雨！低壓「對流噴發」恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

半年甩34kg肥肉！劉爾金用「168斷食法」配3招　 驚人前後對比照曝光

韓國經驗證實「入境篩檢成效不彰」　台大學者揭防疫關鍵：50%↑人把口罩戴好

「準無花果颱風」對決高壓關鍵一戰！路徑曝直逼台灣　周末「大雨來襲」

美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診…背後原因超暖心

台南第一獅子會捐贈「心測寶」及社服金　黃偉哲感謝獅兄姐讓台南成為一個有愛城市

小女子興趣當飯吃！　在職進修讓她月薪翻3倍

「澎湖張鈞甯」颱風天受訪表特板爆紅　美白小腿網友暴動「IG神到了」

全國技能競賽南分署授旗　甜美油漆女要拚金！

只能吃2顆葡萄乾！他淚訴童年苦境　「翻轉結局」網笑噴：還我眼淚

紐時：習近平、栗戰書、汪洋親戚在港買下15億豪宅

印度中央第3名部長確診新冠肺炎　主管傳統醫療

大S酬勞8400萬不是最高！爆影帝出場費「每天2000萬」　陸綜天價求加盟

巴西聖保羅州「新冠病死數」全國居冠　州長也確診

「1450網軍始祖」標案遭爆複製貼上！春露標台鐵、農委會　11段文字竟相同

Dappei／「花花裝」穿對直接變時髦女子　不想飄出嬸味就認真看這篇

日本一週「6664人中暑送醫10死」東京最多！144觀測站測得高溫

路透：大型廠商「套利」2349億新台幣　台灣央行金檢5外銀

連4天防大雷雨！低壓「對流噴發」恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

美國務卿：中共「經濟力量」挑戰大於蘇聯　現況非冷戰2.0

機車坐墊1個月3度全碎凶手是牠　苦主：被咬到怕...只好拆坐墊回家

生活熱門新聞

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

獨／護理師中15.6億　知情人士離奇車禍意識不清

全台三大港口　存有53櫃硝酸銨

7號颱「無花果」生成機率曝！

澎湖張鈞甯颱風受訪爆紅　IG神到了

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

台中硃砂毒害風暴擴大！康然「神醫」10萬交保

諾羅病毒重創五星級金字招牌　礁溪老爺酒店道歉

台大學者揭防疫關鍵：50%↑人口罩戴好

「淡橙橘口罩」8/19開搶　銷售通路一次看

更多熱門

相關新聞

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

今年第7號颱風「無花果」（HIGOS）？中央氣象局觀測，原位在日本南方海面的熱帶低氣壓減弱為低壓，預計將往西朝台灣靠近，但因結構發展不好，且未來路徑不利發展，成颱機率低。前預報中心主任吳德榮則分析，熱帶系統目前受到壓制，未來路徑主要往西移動，靠近台灣時會北轉，強度很不確定，15日（周六）是最靠近台灣時候。

澎湖張鈞甯颱風受訪爆紅　IG神到了

澎湖張鈞甯颱風受訪爆紅　IG神到了

每小時最多110顆！英仙座流星雨今夜大爆發

每小時最多110顆！英仙座流星雨今夜大爆發

豪、大雨特報來了　16縣市防雨彈

豪、大雨特報來了　16縣市防雨彈

午後大雷雨暴襲！「101充電中」驚人畫面曝

午後大雷雨暴襲！「101充電中」驚人畫面曝

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風吳德榮劉沛滕彭啟明

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

丫頭鞋子放門口越變越少！

板橋疑火警　警消到場發現誤報

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

他買房！姊姊幫還房貸…夫2年後哭了

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面