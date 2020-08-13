穩外貿外資　中國推15項新政：分階段增國際客運總量

▲大陸推出要分階段增加國際客運航班總量等措施，盼能穩住外貿、外資。圖為機場飛機起飛。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對新冠肺炎疫情衝擊外貿、外商投資，中國大陸國務院辦公廳近日發布《關於進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》，提出15項穩外貿穩外資政策措施。大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明指出，外貿、外資穩住了，有利於營造良好的營商環境，實現雙循環的良性互動。

據《新華社》報導，上述15項新措施包括，要更好發揮出口信用保險作用，積極保障出運前訂單被取消的風險；支持有條件的地方復製或擴大「信保+擔保「的融資模式；以多種方式為外貿企業融資提供增信支持；進一步擴大對中小微外貿企業出口信貸投放。

▲大陸國新辦舉行國務院政策例行發布會，商務部部長助理任鴻斌等就穩外貿、外資政策進行說明。（圖／取自央視）

同時，要給予重點外資企業金融支持，再貸款再貼現專項額度同等適用外資企業；支持跨境電商平台、跨境物流發展和海外倉建設；分階段增加國際客運航班總量，適度增加與中國主要投資來源地民航班次；對重點外資項目一視同仁加大用地等服務保障等。

白明表示，加大財稅金融支持，就是給國內國際雙循環賦能。大陸全國政協常委、中國稅務學會副會長張連起說，官方政策要做到財稅支持政策要到位、促進新業態新模式要到位、優化通關便利化在內的營商環境要到位、聚焦重點產業重點企業要到位等四個到位。

在13日下午於大陸國務院國新辦舉行的發布會上，大陸商務部部長助理任鴻斌坦言，今年以來，突如其來的新冠肺炎疫情對人類生產生活造成巨大衝擊，世界經濟陷入上世紀大蕭條以來最嚴重的衰退，中國外貿外資面臨前所未有的挑戰。

他總結，相關《意見》堅持擴大開放，突出合法合規、公平透明、內外資一視同仁，在完善財稅金融政策、發展貿易新業態新模式、提升通關和人員往來便利化水平、支持重點產業重點企業等4個方面提出15條穩外貿穩外資政策措施。

►偷偷分享少女秘密！

►「時間對我們來說完全沒用！」