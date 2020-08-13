酸陳其邁撐港謀聲量　民眾黨：請回答高雄如何成為港人喜愛的城市？

▲民眾黨要陳其邁回答，如何讓高雄成為港人喜愛的宜居城市。（圖／台灣民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選即將在15日登場，藍綠白三方陣營對陣氣氛持續升溫。面對近來香港的紛亂局勢，民進黨候選人陳其邁日前大動作登廣告挺港，引來民眾黨主席柯文哲怒批「全都是選舉操作」，而民眾黨則進一步追問，要陳其邁回答高雄有多少量能、多少居住空間、多少資源？如何能讓高雄成為「港人喜愛的宜居城市」？

民眾黨指出，對自由民主的追求與支持，不是個別政黨的禁臠，而是普世價值。「撐香港」是一個國際共識、也是國內各政黨都積極表態的重大事件，但卻只有民進黨蹭香港是撐香港，民眾黨撐香港就是消費，如此雙標，令人心寒。



民眾黨表示，如果817萬票選出來的總統都沒有辦法幫助香港，只能靠一次又一次臉書發文跟喊話，為什麼會覺得選出一個高雄市長就能撐香港，陳其邁先生能不能先講清楚要怎麼撐。



民眾黨直言，有做實事，高呼這樣的口號所有人都會支持，但如果沒有，卻一直把這些口號當成核心論述，藉此閃避「你職務內做得到卻不做」，這就是典型的「消費」。



民眾黨指出，已在5月15日提案修正《香港澳門關係條例第18條》，明定「港澳民眾因戰爭、種族、宗教、性別、性傾向、特定社會團體或持特定政治意見，而離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，以致不能受港澳保護或不願返回港澳者，得向明定之主管機關申請庇護。」



民眾黨認為，若陳其邁先生要以「讓高雄成為港人第二個家」作為允諾，就請以「如果作為高雄市長要如何撐香港」為題進行論述，高雄有多少量能、多少居住空間、多少資源能讓高雄成為「港人喜愛的宜居城市」？



選前各個口號撐香港，選後就「法治已完備」、「關心不介入」、「別急著開藥方」，就如同「實價登錄」及「礦業法」等重要法案一樣，至今遲遲未通過，看不出任何實質效率，反倒是監察院人事就提的又快又狠。



民眾黨說，本黨不以聲量表態撐香港，但我們用實際行動研議如何在不影響既有台灣發展的情況下捍衛人權，甚至透過進行人道行動的同時思考如何讓台灣發展更加進步，實際行動遠比花費大量資源購買媒體宣傳口號更具意義。