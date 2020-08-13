雲端最前線／決戰815！高雄未來誰來顧？

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週六就是高雄市長補選！民進黨高雄市長候選人陳其邁接受ETtoday《雲端最前線》專訪，拋開過去拘謹的形象，暢談對故鄉高雄的喜愛與期待。這次再戰高雄，2.0版的陳其邁更貼近民眾，也藉由行政院副院長的中央經驗，提出更完善全面的政策，就是希望讓高雄變得更好！在主持人楊文嘉的訪談下，陳其邁也大談心內話，快來看看你沒見過的陳其邁！

▲民進黨高雄市長候選人陳其邁大談心內話。（圖／翻攝雲端最前線）

陳其邁12日公開表示，希望拿超過韓國瑜罷免93萬同意票數，清楚表達高雄市民希望市長能帶領城市大步邁進，所以呼籲大家出來投票，別打臉罷韓結果。「光榮投三次」是希望民眾可以決定自己的未來，高雄的改變是需要全體市民一起參與、決定的。陳其邁也希望可以回到高雄，跟大家一起打拚。

高雄市議員高閔琳與簡煥宗，也將帶雲友深入高雄，感受老靈魂與新創意在同一片土地上，而激發出的各種創意，有在地人必推的糕餅鋪、有傳統市場裡的磅蛋糕、更有由日本時代碼頭改建而成的棧貳庫，帶大家一覽港都迷人風情。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。